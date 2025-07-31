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Індія через погрози Трампа відмовляється від російської нафти — Reuters
Індія була найбільшим покупцем російської сирої нафти, що транспортується морем.
Державні нафтопереробні заводи Індії цього тижня зупинили імпорт російської нафти. Причиною стали погрози президента США Дональда Трампа запровадити мито у розмірі 100% за співпрацю з Росією.
Про це повідомили Reuters чотири джерела у нафтопереробній галузі.
За інформацією співрозмовників агентства, від нафти з держави-агресорки відмовилася зокрема Indian Oil Corp — найбільша нафтова компанія країни, яка управляє половиною індійських НПЗ сумарною потужністю 60 млн тонн на рік.
Імпорт з Росії припинили також компанії Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum та Mangalore Refinery Petrochemical.
Індійські НПЗ, за словами співрозмовників Reuters, шукають заміну російській сировині та почали закуповувати нафту у близькосхідних країн ОПЕК та у Західній Африці.
Найбільшими покупцями російської нафти в Індії залишаються приватні нафтопереробні заводи Reliance Industries і Nayara Energy, частку в якій має «Роснефть». Остання потрапила під 18-й пакет європейських санкцій і тепер має труднощі із продажем своїх нафтопродуктів.
Донедавна Індія була найбільшим покупцем російської сирої нафти, що транспортується морем.
Нагадаємо, у середу, 30 липня, Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мит щодо всього експорту Індії до США, а також штрафу за купівлю Індією російської зброї та нафти.
За прогнозами експертів, запроваджений в останньому пакеті санкцій ЄС ціновий ліміт на російську нафту призведе до того, що держава-агресорка уже до кінця 2025 року втратить від 15 до 30 мільярдів доларів.