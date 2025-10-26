Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп повідомив про зниження обсягів закупівель російської нафти з боку Китаю та повну відмову Індії від імпорту.

Про це він заявив під час пресконференції.

Під час розмови з журналістами його запитали, чи планує він обговорити з лідером КНР Сі Цзіньпіном питання закупівель енергоресурсів з РФ і чи непокоїть його співпраця Китаю з Росією в цій сфері.

Реклама

У відповідь глава Білого дому зазначив, що це питання може стати темою для перемовин з Пекіном.

«Можливо, я буду обговорювати це. Але знаєте, що робить Китай… не знаю, ви, ймовірно, бачили сьогодні — Китай істотно скорочує закупівлі російської нафти, а Індія скорочує їх повністю. І ми вже ввели санкції», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що індійські офіційні особи заявили, що їм нічого «не відомо» про розмову між президентом США Дональдом Трампом та прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді щодо російської нафти.

Ми раніше інформували, що можлива відмова Китаю від закупівлі російської нафти може стати «неймовірно масштабним поворотом» у війні РФ проти України, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.