Індія скорочує закупівлю російської нафти / © ТСН

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У листопаді закупівлі російської нафти Індією, за прогнозами, скоротяться до рівня, який востаннє фіксували до повномасштабної війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Попри скорочення закупівель, Росія поки зберігає статус найбільшого постачальника нафти до Індії. Однак її частка на цьому ринку поступово зменшується.

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За оцінками аналітичної компанії Kpler, у листопаді середньодобовий обсяг імпорту російської нафти до Індії становитиме близько 1,7 млн барелів.

Це найнижчий показник від лютого. Порівняно з липневим максимумом, коли закупівлі сягали 2,8 млн барелів на добу, обсяги зменшилися майже на 40%.

Привабливість російської сировини для індійських покупців також послаблюється через подорожчання фрахту. Доставка нафти з Росії до Індії потребує тривалішого морського маршруту, що збільшує транспортні витрати.

«Постачання нафти з Росії, особливо з Чорного моря, залишається дорогим через ризики для безпеки та логістичну невизначеність», — пояснив старший менеджер із моделювання Kpler Суміт Рітолія.

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Він також зауважив, що індійські нафтопереробні підприємства дедалі активніше шукають альтернативні джерела сировини. Це дає змогу не лише зменшувати витрати на закупівлі, а й робити постачання стабільнішими та уникати надмірної залежності від одного партнера.

Індійські нафтопереробники почали зменшувати обсяги закупівель російської нафти ще до початку війни з Іраном. У той період Нью-Делі та Вашингтон проводили переговори щодо торговельної угоди та скасування американських мит.

Однак загострення ситуації на Близькому Сході порушило глобальні ланцюги постачання нафти. Через це Індії довелося приділяти більше уваги енергетичній безпеці.

Загалом, за підрахунками Kpler, у листопаді імпорт нафти до Індії знизиться приблизно до 4,9 млн барелів на добу. Це буде найменший обсяг від серпня.

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За прогнозом Рітолії, у грудні та протягом 2027 року Індія, ймовірно, купуватиме в Росії близько 1,5 млн барелів нафти щодня. РФ і надалі залишатиметься серед провідних постачальників сировини для країни.

Водночас повернення до майже рекордних обсягів закупівель, які спостерігалися на початку цього року, експерт вважає малоймовірним.

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