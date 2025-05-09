Індія та Пакистан обмінялися потужними ударами в Кашмірі: загинули цивільні

Пошкоджені магазини після нічного обстрілу з Пакистану у контрольованій Індією частині Кашміру / © Associated Press

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Індійські та пакистанські війська протягом ночі проти 9 травня вели потужний артилерійський та стрілецький обстріл вздовж лінії розмежування в Кашмірі. Через це загинуло щонайменше п’ять мирних жителів.

Про це повідомляє AP.

Нічні обміни артилерійськими ударами були особливо інтенсивними у Пакистані. Як повідомив місцевий поліцейський Аділ Ахмад, загинули щонайменше четверо цивільних, ще 12 отримали поранення у районах поблизу Лінії контролю, яка розділяє Кашмір. Мешканці прикордонних міст повідомили, що обстріли тривали аж до ранку 9 травня.

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«Ми звикли до перестрілок між Пакистаном та Індією на Лінії контролю, але минула ніч була особливою», — сказав житель району Чакоті біля кордону Мохаммад Шакіл.

З індійського боку військові заявили, що пакистанські війська в кількох місцях обстрілювали їхні позиції з артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Індійські солдати дали відповідь, внаслідок чого тривали запеклі перестрілки до самого ранку.

За даним поліції, у секторі Урі загинула жінка, ще двоє цивільних були поранені. Загальна кількість загиблих серед цивільного населення в Індії від 7 травня зросла до 17 осіб.

Яка причина конфлікту між Індією та Пакистаном?

Ситуація між Індією та Пакистаном різко загострилася після теракту 22 квітня, спрямованого проти туристичного об’єкта у Кашмірі, контрольованому Індією. Тоді загинули 26 цивільних, більшість із яких були індійськими туристами-індуїстами. Індійська сторона звинуватила Пакистан у причетності до нападу, однак Ісламабад рішуче відкинув ці звинувачення.

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7 травня індійські Військово-повітряні сили завдали ударів по кількох цілях на території Пакистану, які, за твердженням Нью-Делі, мали стосунок до екстремістських угруповань. Пакистанські посадовці заявили, що внаслідок бомбардувань загинув 31 цивільний. Також Ісламабад стверджує, що збив п’ять індійських винищувачів.

8 травня стало відомо, що на кордоні між Пакистаном та Індією відбувся великий повітряний бій завдовжки годину за участю 125 винищувачів.