Індія відклала торговельні переговори зі США після рішення суду щодо мит Трампа

Нарендра Моді та Дональд Трамп / © Associated Press

Індія призупинила підготовку до торговельних переговорів зі США після того, як Верховний суд визнав незаконною значну частину мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в Міністерстві торгівлі Індії.

За інформацією співрозмовника агентства, рішення про перенесення поїздки ухвалили після консультацій між представниками обох держав. Нову дату візиту поки не погоджено. Причиною стала невизначеність навколо подальшої торговельної політики США після вердикту суду.

Індійська делегація планувала прибути до Вашингтон у неділю, 22 лютого, щоб завершити погодження тимчасової торговельної угоди. На початку лютого сторони дійшли попередньої домовленості про зниження штрафного мита з 25% до 18% на частину експорту, пов’язаного із закупівлею російської нафти.

В обмін на це Індія взяла на себе зобов’язання протягом п’яти років придбати американської продукції на 500 мільярдів доларів. Йдеться, зокрема, про енергоносії, літаки та запчастини до них, дорогоцінні метали і високотехнологічні товари.

Тим часом опозиційна сила — Індійський національний конгрес — закликала тимчасово зупинити реалізацію домовленостей і переглянути їхні умови. Представники партії також розкритикували прем’єр-міністра Нарендра Моді за спільну заяву, зроблену ще до оголошення рішення американського суду.

У Міністерстві торгівлі Індії зазначили, що наразі аналізують наслідки вердикту та очікують на подальші дії з боку США.

Раніше повідомлялося, що Верховний суд США постановив, що президент Дональд Трамп порушив федеральний закон, запровадивши масштабні екстрені тарифи.

Пізніше президент США повідомив про підписання указу, який запроваджує 10% мито на імпорт з усіх держав світу, а згодом заявив про його підвищення до 15%.