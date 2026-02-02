Допоможе закінчити війну в Україні: Трамп оголосив про масштабну угоду з Індією

Прапори США, Індії та Росії

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді сторони досягли домовленості про зміни в енергетичній політиці Нью-Делі.

Про це президент США написав у соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, Індія "погодилася припинити купівлю російської нафти та значно збільшити закупівлі у США, а можливо, й у Венесуели".

"Це допоможе завершити війну в Україні, де щотижня гинуть тисячі людей", — наголосив Трамп.

Водночас він повідомив, що США зменшать тарифи на індійські товари з 25% до 18%. Раніше тариф у 25% був запроваджений саме через те, що Нью-Делі продовжував купувати російську нафту.

Нагадаємо, що Сполучені Штати пропонували відновити продаж до Індії венесуельської нафти, щоб замінити імпорт до цієї країни російської нафти. Таким чином Росія може втратити ключовий ринок збуту сировини, яка є основним джерелом поповнення воєнного бюджету держави-агресорки.

Раніше ми писали, що доходи Росії від експорту енергоносіїв 2025 року знизилися на 20% через санкції США, зростання знижок на Urals та падіння світових цін на нафту. Це призвело до дефіциту бюджету та тиску на економіку РФ.