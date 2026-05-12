Індія відмовилася від російського СПГ, попри дефіцит: названо причини

Танкер з СПГ / © Getty Images

Індія відмовилася від закупівлі російського скрапленого природного газу, на який поширюються американські санкції.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, така позиція демонструє «тонкий баланс», якого третій за величиною у світі імпортер і споживач нафти намагається дотримуватися між гарантуванням енергетичних постачань та уникненням ризиків, пов’язаних із підсанкційним СПГ.

У матеріалі йдеться про те, що приховати походження скрапленого газу значно складніше, а ризик порушення санкційного законодавства — набагато вищий.

Крім того, відмова Індії від російського газу свідчить і про обмежені можливості Москви переорієнтувати експорт СПГ на нові ринки збуту.

Одне з поінформованих джерел повідомило, що розвантаження СПГ із російського заводу «Портовая», який перебуває під санкціями США та розташований у Балтійському морі, виявилося неможливим, хоча в середині квітня Індія була вказана як пункт призначення.

За словами співрозмовника агентства, судно перебувало під моніторингом, попри те, що документи свідчили про нібито неросійське походження вантажу.

Танкер Kunpeng місткістю 138 200 кубометрів рухається до термінала імпорту СПГ у Дахеджі на заході Індії. Наразі судно перебуває поблизу сінгапурських вод, а пункт призначення у системі не зазначений.

Ще одне джерело пояснило, що постачання сирої нафти можна приховувати через перевантаження між суднами просто в морі, однак із СПГ це зробити значно важче через супутникове стеження.

Водночас Індія готова купувати російський СПГ, який не перебуває під санкціями. Однак більшість таких обсягів наразі постачається до Європи.

Також джерела Reuters повідомили, що Китай залишається одним із найбільших покупців як дозволеного, так і підсанкційного російського СПГ.

