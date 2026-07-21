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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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85
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Індія відреагувала на загибель своїх громадян в результаті удару РФ по судну з Одеси

Удар по судну стався в неділю вже після його виходу з порту Одеси.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Прапор Індії

Прапор Індії / © pixabay.com

МЗС Індії підтвердило загибель чотирьох своїх громадян унаслідок російського ракетного удару по цивільному судну GOLDEN LEO, яке вийшло з порту Одеси після завантаження зерном.

Про це повідомляє Reuters.

У Нью-Делі рішуче засудили атаку, наголосивши, що обстріли комерційних суден і створення загрози для життя цивільних моряків є неприйнятними.

За інформацією індійського зовнішньополітичного відомства, удар по судну стався в неділю вже після його виходу з порту Одеси. Унаслідок атаки загинули четверо громадян Індії.

Ще один індійський моряк дістав тяжкі поранення. Наразі він перебуває в лікарні у критичному стані.

Раніше повідомлялося, що РФ завдала ракетного удару по цивільному торгівельному судну, яке виходило з українського порту на Одещині, внаслідок атаки загинули 10 людей.

Ми раніше інформували, що російські війська атакували торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау поблизу Одеси.

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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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