Індія відреагувала на загибель своїх громадян в результаті удару РФ по судну з Одеси

Прапор Індії / © pixabay.com

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МЗС Індії підтвердило загибель чотирьох своїх громадян унаслідок російського ракетного удару по цивільному судну GOLDEN LEO, яке вийшло з порту Одеси після завантаження зерном.

Про це повідомляє Reuters.

У Нью-Делі рішуче засудили атаку, наголосивши, що обстріли комерційних суден і створення загрози для життя цивільних моряків є неприйнятними.

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За інформацією індійського зовнішньополітичного відомства, удар по судну стався в неділю вже після його виходу з порту Одеси. Унаслідок атаки загинули четверо громадян Індії.

Ще один індійський моряк дістав тяжкі поранення. Наразі він перебуває в лікарні у критичному стані.

Раніше повідомлялося, що РФ завдала ракетного удару по цивільному торгівельному судну, яке виходило з українського порту на Одещині, внаслідок атаки загинули 10 людей.

Ми раніше інформували, що російські війська атакували торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау поблизу Одеси.

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