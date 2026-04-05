Індія вперше за 7 років купила нафту в Ірану після скасування американських санкцій

Черга з нафтових танкерів / © Associated Press

Реклама

Індія вперше за останні сім років придбала нафту в Ірану, відновивши енергетичні закупівлі після тривалої перерви.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Міністерство нафти і природного газу Індії.

Крім нафти, Нью-Делі також закупив у Ірану 44 тисячі метричних тонн зрідженого нафтового газу (ЗНГ). Наразі цей вантаж уже розвантажується в індійському порту Мангалур.

Реклама

За даними індійської сторони, відновлення закупівель стало можливим після того, як США надали дозвіл на імпорт іранської нафти.

Індія є одним із найбільших імпортерів енергоресурсів у світі — близько 85% зрідженого нафтового газу країна отримує з Близького Сходу. Тому будь-які перебої в регіоні, зокрема пов’язані з Ормузькою протокою, суттєво впливають на її енергетичну безпеку.

Раніше повідомлялося, що Індія та Росія домовилися про підготовку до відновлення прямих постачань російського зрідженого природного газу (ЗПГ).

Ми раніше інформували, що кораблі Військово-морських сил Індії почали супроводжувати вантажні судна, які проходять через Ормузьку протоку у напрямку Індії.