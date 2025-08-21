Індія випробувала балістичну ракету: здатна нести ядерну зброю і досягати будь-якої точки Китаю

Індійська ракета. / © Associated Press

Індія заявила про успішне випробування балістичної ракети середньої дальності. Вона може нести ядерну боєголовку та досягнути будь-якої частини Китаю.

Про це повідомляє CNN i The Guardian.

Ракету Agni-5 запустили в східному штаті Індії Одіша напередодні, 20 серпня. Влада заявила, що вона “підтвердила всі операційні та технічні параметри”.

ауважимо, за даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень проєкту протиракетної оборони, дальність польоту ракети становить понад 5000 кілометрів.

“Це ставить конкурентів Індії - таких як Китай та Пакистан, у зону досяжності цієї зброї”, - наголошує CNN.

Зазначається, що Нью-Делі та Пекін ведуть запеклу боротьбу за вплив в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Відносини між країнами різко погіршилися після смертельних зіткнень на їхньому спільному гімалайському кордоні 2020-го.

Ракета Agni-5 також є частиною оборонної стратегії Індії проти ядерного суперника Пакистану. Навесні цього року між країнами відбувся короткий, але смертельний конфлікт. Обидві сторони завдали ударів по територіях одна одної. Зокрема, Індія атакувала ракетами контрольовані пакистанською владою райони Кашміру.

Ракета Agni-5 є частиною стратегії прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді щодо зміцнення оборонних можливостей країни. Очікується, що цього місяця він здійснить перший за сім років візит до Китаю для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва.

Зауважимо, за інформацією SIPRI, зараз Китай має 600 ядерних боєголовок, Індія — 180, а Пакистан — 170. Однак прогнозується, що до 2035 року КНР володітиме вже 1500 боєголовками.

Нагадаємо, Reuters з посиланням на американських військових експертів пише про те, що Китай збільшує арсенал ядерної зброї. За даними американського «Бюлетеня атомних вчених», Пекін розширює та модернізує свої арсенали ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша ядерна держава, і накопичив уже близько 600 боєголовок.