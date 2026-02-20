Індія завдає удару по "нафтових" грошах Путіна: що готує країна

Індія скорочує імпорт російської нафти / © ТСН

Індія готується у лютому імпортувати рекордний за шість років обсяг саудівської нафти, майже зрівнявши показники з російськими постачаннями. Це відбувається на тлі тривалого тиску з боку США з вимогою скоротити закупівлі нафти в РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Індія нарощує імпорт нафти з Саудівської Аравії

Постачання до Індії нафти з Саудівської Аравії можуть зрости до 1 — 1,1 млн барелів на добу. Як зазначив провідний аналітик Kpler Суміт Рітолія, це стане найвищим показником від листопада 2019 року. За оцінками компанії, такі обсяги майже зрівняються з постачаннями з Росії, що помітно скоротить розрив між двома експортерами, який раніше значно збільшився після різкого нарощування закупівель російської нафти Індією після початку повномасштабної війни проти України.

Тиск США на Індію посилився на початку місяця після заяви президента Дональда Трампа про те, що Нью-Делі нібито погодився припинити імпорт російської нафти в межах торговельної домовленості. Водночас індійська влада публічно прямо цього не підтвердила.

Попри це, Росія, ймовірно, збереже статус найбільшого постачальника цього місяця, якщо обсяги сягнуть верхньої межі прогнозу Kpler — приблизно 1,2 млн барелів на добу, хоча тенденція до зниження постачань зберігається.

Після вторгнення РФ до України 2022 року Індія стала одним із головних покупців російської нафти. Тоді країни ОПЕК+ були змушені пропонувати її зі значними знижками, оскільки багато інших держав уникали енергоносіїв, пов’язаних із Москвою. На піку імпорт російської нафти Індією сягав близько 2 млн барелів на добу.

У березні Індія скоротить імпорт нафти з РФ до 1 млн барелів

За прогнозами Kpler, уже наступного місяця ці обсяги можуть скоротитися до 800 тис. — 1 млн барелів на добу. Додатково на зменшення вплине планове технічне обслуговування нафтопереробного заводу компанії Nayara Energy Ltd. у квітні — травні, який після санкцій Євросоюзу повністю залежить від російської сировини.

Для Росії скорочення частки на індійському ринку означає втрату важливого каналу збуту нафти, витісненої з Європи після початку війни. Натомість для Саудівської Аравії повернення лідерства означало б відновлення стратегічного впливу на одному з найдинамічніших нафтових ринків світу.

Нагадаємо, на початку лютого Reuters інформувало, що індійські НПЗ припиняють закупівлю російської нафти з постачанням у квітні, щоб сприяти укладенню торговельної угоди зі США до березня. За інформацією видання, Indian Oil, Bharat Petroleum та Reliance Industries почали відхиляти пропозиції на весну, а імпорт російської сировини впав до дворічного мінімуму. США планують знизити мита для Індії, проте адміністрація Трампа попередила про їхнє повернення, якщо закупівлі в РФ поновляться.

До слова, напередодні четвертої річниці вторгнення до України нафтогазові доходи РФ обвалилися до мінімумів часів пандемії через посилення санкцій США та ЄС. Зокрема, адміністрація Трампа вдарила по «Роснефти» та «Лукойлу», а Індія під тиском Вашингтона почала відмовлятися від російської нафти. Додатковим ударом стала заборона ЄС на пальне з російської сировини та полювання на «тіньовий флот», що змусило Кремль продавати ресурси з величезними знижками (Urals впав нижче 38 дол. за барель).