Індія бере участь в саміті G20 вже із новою назвою країни – фото

Індія планує офіційно змінити назву країни на Бхарат. Це рішення може бути ухвалене під час спеціальної сесії парламенту, запланованої на 18-22 вересня.

Проте на саміті G20, який проходить в країні 9-10 вересня, Індія бере участь вже із новою назвою. Лідер Конгресу Джайрам Рамеш також підтвердив, що офіційні запрошення на вечерю G20 від президента Індії були надіслані під назвою "президент Бхарата" замість звичного "президент Індії".

Табличка Індії на саміті G20 з новою назвою – Бхарат

На саміті G20 Індія цього року висунула шість пріоритетів для діалогу, серед яких: зелений розвиток, кліматичне фінансування та життя; прискорене, інклюзивне та стійке зростання; прискорення прогресу в досягненні цілей сталого розвитку; технологічна трансформація і цифрова інфраструктура; багатосторонні інституції для 21-го століття, а також розвиток під керівництвом жінок.

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