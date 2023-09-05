Індія може офіційно змінити назву країни: озвучено новий варіант

В Індії заявили, що хочуть повернути собі історичну назву.

Індія планує офіційно змінити назву країни на Бхарат. Це рішення може бути ухвалене під час спеціальної сесії парламенту.

Про це пише The Economic Times.

Видання зазначає, що уряд Нарендри Моді, ймовірно, внесе резолюцію про зміну офіційної назви Індії на Бхарат під час спеціальної сесії парламенту, запланованої на 18-22 вересня.

Лідер Конгресу Джайрам Рамеш також підтвердив, що офіційні запрошення на вечерю G20 від президента Індії були надіслані під назвою "президент Бхарата" замість звичного "президент Індії".

Там зазначають, що багато політиків підтримують перейменування Індії на Бхарат.

""Британці змінили назву Бхарата на Індію. У статті 1 Конституції сказано: "Індія, тобто Бхарат". Наша країна була відома під назвою "Бхарат" протягом тисячоліть. Це стародавня назва цієї країни, яка зустрічається в стародавніх санскритських текстах", - заявляють індійські політики.

Зазначимо, що Бхарат походить від санскритського імені давньоіндійського царя Бхарати, історія якого була описана в "Махабхараті".

Нагадаємо, Індія просить США розблокувати заморожені за співпрацю з Росією гроші.

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