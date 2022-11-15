Індія наздоганяє Китай: в ООН назвали кількість людей на планеті та спрогнозували, коли буде зростання населення

Згідно з оцінками ООН, населення світу становить 8 мільярдів людей. За кілька років воно може зрости до 8, 5 млрд.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з останніми прогнозами ООН, населення планети може зрости приблизно до 8,5 мільярдів у 2030 році, 9,7 мільярдів у 2050 році та 10,4 мільярдів у 2100 році.

Зростання населення в цілому уповільнилося

У щорічному звіті World Population Prospect, опублікованому в понеділок до Всесвітнього дня народонаселення зазначається, що кількість глобального населення сьогодні зростає найповільнішими темпами з 1950 року, впавши менше ніж на один відсоток у 2020 році.

У той час як світовому населенню знадобилося 12 років, щоб зрости з 7 до 8 мільярдів, і знадобиться приблизно 15 років - до 2037 року - щоб воно досягло 9 мільярдів, що свідчить про те, що загальні темпи зростання світового населення сповільнюються.

Країни з найвищим рівнем народжуваності, як правило, мають найнижчий дохід на душу населення. Глобальне зростання населення з часом все більше зосереджується серед найбідніших країн світу, зокрема в Африці.

Індія наздоганяє Китай

Китай залишається лідером за кількістю населення в країні. Через зростання населення країна запровадила сувору політику однієї дитини з 1980 по 2015 рік, щоб утримати чисельність під контролем.

Але тепер ООН очікує, що населення Китаю почне скорочуватися з наступного року, коли Індія, ймовірно, стане найбільш густонаселеною країною у світі.

Коефіцієнт народжуваності в Китаї, який становив 1,16 у 2021 році, був нижчим за стандарт ОЕСР 2,1 для стабільного населення тає одним з найнижчих у світі. За словами демографів, пандемія коронавірусу та суворі заходи Китаю щодо її припинення також могли мати глибокий вплив на бажання багатьох людей мати дітей.

За словами демографів, цього року кількість новонароджених у Китаї скоротиться до рекордно низького рівня, опустившись нижче 10 мільйонів порівняно з торішніми 10,6 мільйонами, що вже на 11,5% менше, ніж у 2020 році.

Минулого року Пекін почав дозволяти парам мати до трьох дітей , і уряд заявив, що працює над досягненням "належного" рівня народжуваності.

"Ми очікуємо, що старіння населення зростатиме дуже швидко. Це дуже важлива ситуація, з якою зіткнувся Китай, на відміну від 20 років тому", – сказав Шень Цзяньфа, професор Китайського університету Гонконгу.

Частка населення старше 65 років зараз становить близько 13%, але очікується різке зростання. Робоча сила, яка скорочується, стикається зі зростаючим тягарем піклування про літнє населення, яке зростає.

Стурбований перспективою старіння суспільства, Китай намагається заохотити пари народжувати більше дітей за допомогою податкових пільг і грошових пожертвувань, а також більш щедрі декретні відпустки, медичне страхування та житлові субсидії.

Але демографи кажуть, що цих заходів недостатньо. Вони посилаються на високі витрати на освіту, низькі зарплати та сумнозвісно тривалий робочий день, а також розчарування через обмеження COVID та загальний стан економіки.

Нагадаємо, що війна, розв'язана Путіним, та мобілізація призведуть до наймасштабнішої демографічної кризи в Росії. Демографи прогнозують, що народжуваність в РФ ймовірно, знизиться до 1 мільйона.