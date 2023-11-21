Індія підняла винищувачі через НЛО – була паралізована робота аеропорту (відео)

Військово-повітряні сили Індії підняли два винищувачі для розслідування виявлення НЛО поблизу аеропорту.
Східне командування ВПС Індії підняло в повітря два винищувачі Rafale для виявлення поміченого в небі над Імпхалом – столицею східного штату Маніпур, поблизу аеропорту, – непізнаного літального об'єкта (НЛО).
Про це повідомляє Independent.
Повідомлення про виявлення непізнаного літального об'єкт (НЛО) поблизу аеропорту надійшло приблизно о 14:30 за місцевим часом, 19 листопада.
Військово-повітряні сили Індії (IAF) на кілька годин заборонили польоти в міжнародному аеропорту Бір-Тікендраджіт, столиці штату Імфал.
Як заявив неназваний чиновник одного з федеральних поліцейських агентств Індії, об’єкт "було видно неозброєним оком".
"IAF активував свій механізм реагування протиповітряної оборони на основі візуальних даних з аеропорту Імфал", — йдеться в дописі IAF у соцмережі X.
Влада Індії не розкрила конкретних подробиць свого розслідування про виявлення НЛО.
На відео, яке поширили в соціальних мережах видно маленьку білу крапку на горизонті біля аеропорту.
#BREAKING: Today, air-defence readiness of #India was examined by a foreign country that had a luminious object (UFO) hovering over Imphal Airport near Myanmar. To intercept the UFO, two Rafale EHs of the #IndianAirForce's 101sq from Hashimara AFS, Jalpaguiri were scrambled. pic.twitter.com/fqkkneQtIs— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 20, 2023
"Невдовзі після отримання інформації про НЛО поблизу аеропорту Імфал винищувач Rafale із сусідньої авіабази був піднятий на пошуки НЛО", – цитує представника Міноборони Індії інформаційне агентство ANI.
Перший літак повернувся, а пізніше відправили ще один для розслідування. У звітах говориться, що другий винищувач також не знайшовши жодних ознак НЛО.
Винищувачі були оснащені сучасними датчиками і здійснили політ на низьких висотах над підозрілою зоною поблизу аеропорту, але нічого підозрілого не виявили.
Розслідування тривало кілька годин, і рейси в аеропорту Імфал відновили роботу лише після 17:30, 19 листопада, після того, як влада отримала дозвіл від IAF.
Два рейси були перенаправлені з аеропорту, а три рейси були відкладені, перш ніж було дозволено відновити роботу.
Нагадаємо, в Росії оголошували план "Режим" через "НЛО" з Латвії.
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