Індія прагне допомогти Росії та Україні завершити війну — голова МЗС

Міністр закордонних справ Індії Субрахманіям Джайшанкар заявив, що його країна використовуватиме відносини з Росією та Україною, адже має сподівання допомогти двом країнам вирішити конфлікт.

Про це пише NHK World-Japan.

Очільник МЗС Індії провів у понеділок, 29 липня, пресконференцію у Токіо після участі у засіданні міністрів закордонних справ країн-членів "Квадрату" (QUAD – Quadrilateral Security Dialogue – чотиристоронній стратегічний діалог з питань безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні, у якому беруть участь Австралія, Індія, США та Японія).

На думку Джайшанкара, застосування сили не вирішує проблеми між країнами й рішення щодо сценарію завершення війни не виникне на полі бою.

Міністр також заявив, що Індія повинна активніше сприяти пошуку шляху вирішення конфлікту, оскільки не так багато країн насправді ведуть переговори і з Росією, і з Україною.

Нагадаємо, днями в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді "розглядає можливість" візиту до України вже наступного місяця після того, як на початку липня він відвідав Москву і провів переговори з кремлівським диктатором. Проте під час конференції Джайшанкар не підтвердив цю інформацію.

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