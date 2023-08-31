Індія просить США розблокувати заморожені за співпрацю з Росією гроші

Це був перший подібний захід щодо індійського бізнесу.

Влада Індії звернулась до Сполучених Штатів з проханням розблокувати $26 мільйонів двох індійських алмазних фірм, які були заморожені за співпрацю з підсанкційною російською компанією "Алроса".

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Про це інформує Reuters із посиланням на власні джерела в індійському уряді.

У повідомленні вказується, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Казначейства США, яке здійснює нагляд за санкціями, заморозило ці кошти на початку року.

Це був перший подібний захід щодо індійського бізнесу через порушення санкцій після початку повномасштабного вторгнення російських загарбників до України.

Базовані в ОАЕ філії індійських компаній намагалися перевести їх для купівлі необроблених алмазів, але OFAC заморозило кошти. Наразі невідомо, чи ці кошти були гроші переказані саме "Алросі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що США введуть проти Ірану нові санкції через підтримку Росії.

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