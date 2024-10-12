Індія стала другим найбільшим постачальником заборонених технологій для Росії. Йдеться про такі товари, як мікрочіпи, схеми та верстати.

Про це повідомляють представники США та Європи, пише Bloomberg.

За словами чиновників, що індійський експорт заборонених товарів перевищив 60 мільйонів доларів у квітні та травні, що приблизно вдвічі порівняно з попередніми місяцями цього року, і підскочив до 95 мільйонів доларів у липні.

Міністерство закордонних справ Індії відмовилося від коментарів.

Посадовці стверджують, що, за останніми даними, майже п’ята частина чутливих технологій, які потрапляють у російський військово-промисловий комплекс, потрапила туди через Індію.

«Свіжі дані підкреслюють труднощі, з якими зіткнулися США та їхні союзники, намагаючись обмежити здатність Росії воювати в Україні через два з половиною роки після вторгнення військ Путіна. Експорт більшості таких предметів подвійного використання безпосередньо до Росії заборонений, тому країна купує їх у третіх країнах — іноді у мимоволі дочірніх компаній західних фірм або мереж посередників», - йдеться на сайті інформаційного агентства.

Видання зауважує, що роль Індії у постачанні таких товарів представляє додаткову проблему, оскільки політики США та ЄС хочуть підтримувати партнерські відносини з урядом прем’єр-міністра Моді, навіть якщо він підтримує зв’язки з Путіним.

Там також додають, що Індія також стала головним покупцем російської нафти, незважаючи на зусилля союзників щодо обмеження продажів.

Нагадаємо, за даними Reuters, союзниця Росії – Індія – передає Україні боєприпаси.