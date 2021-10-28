Індія та Непал потерпають від руйнівних повеней: загинуло щонайменше 150 людей

Синоптики прогнозують, що дощитиме ще до кінця тижня.
Щонайменше півтори сотні загиблих і десятки зниклих безвісти - Індія та Непал потерпають від руйнівних повеней.
Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 28 жовтня.
Зазначається, що потужні зливи в регіоні не припиняються уже більше тижня. З берегів повиходили річки, розмиті дороги і підтоплені тисячі будинків.
Так, в індійському місті Найнітал за добу випало понад 70 сантиметрів опадів – це рекордний показник за всю історію спостережень. Синоптики прогнозують, що дощитиме принаймні до кінця тижня.