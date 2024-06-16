Святий престол був у ролі спостерігача, а в Делі не хочуть нічого підписувати без присутності представників Кремля.

У Міністерстві закордонних справ Індії пояснили, чому ця країна, яка брала участь в ініційованому Україною Саміті миру у Швейцарії, не підтримала спільне комюніке.

Про це йдеться в опублікованому в неділю, 16 червня, офіційному роз’ясненні.

Свою участь у цьому міжнародному форумі влада Індії пояснила стурбованістю “ситуацією в Україні” та підтримкою будь-якого колективного бажання “сприяти мирному вирішенню конфлікту”.

Водночас Делі наполягає, що “мир вимагає об’єднання всіх зацікавлених сторін і щирої та практичної взаємодії між двома сторонами конфлікту”, не називаючи при цьому Російську Федерацію.

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“На нашу думку, тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру. Згідно з цим підходом, ми вирішили уникати зв’язків зі Спільним комюніке чи будь-яким іншим документом, що випливає з цього саміту”, - йдеться у роз’ясненні індійського зовнішньополітичного відомства.

Також з’явилося пояснення Ватикану, який не фігурує серед підписантів спільного комюніке, хоч і був представлений на Саміті миру.

У ватиканській Службі преси на запит російських пропагандистів із “РИА Новости” пояснили, що на цьому форумі Святий престол перебував у статусі спостерігача, що виключає можливість підписання будь-яких документів.

Ймовірно, з цієї ж причини не було підписів під спільним документом від ООН та Екуменічного Патріархату, а також Бразилії — всі вони також мали статус спостерігачів.

Повний перелік країн, які не підписали комюніке виглядає так: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що представники деяких країн, які брали участь у Саміті миру в Швейцарії, не мали необхідних повноважень для підписання важливих документів.

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