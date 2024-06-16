Святий престол був у ролі спостерігача, а в Делі не хочуть нічого підписувати без присутності представників Кремля.
У Міністерстві закордонних справ Індії пояснили, чому ця країна, яка брала участь в ініційованому Україною Саміті миру у Швейцарії, не підтримала спільне комюніке.
Про це йдеться в опублікованому в неділю, 16 червня, офіційному роз’ясненні.
Свою участь у цьому міжнародному форумі влада Індії пояснила стурбованістю “ситуацією в Україні” та підтримкою будь-якого колективного бажання “сприяти мирному вирішенню конфлікту”.
Водночас Делі наполягає, що “мир вимагає об’єднання всіх зацікавлених сторін і щирої та практичної взаємодії між двома сторонами конфлікту”, не називаючи при цьому Російську Федерацію.
“На нашу думку, тільки ті варіанти, які прийнятні для обох сторін, можуть привести до міцного миру. Згідно з цим підходом, ми вирішили уникати зв’язків зі Спільним комюніке чи будь-яким іншим документом, що випливає з цього саміту”, - йдеться у роз’ясненні індійського зовнішньополітичного відомства.
Також з’явилося пояснення Ватикану, який не фігурує серед підписантів спільного комюніке, хоч і був представлений на Саміті миру.
У ватиканській Службі преси на запит російських пропагандистів із “РИА Новости” пояснили, що на цьому форумі Святий престол перебував у статусі спостерігача, що виключає можливість підписання будь-яких документів.
Ймовірно, з цієї ж причини не було підписів під спільним документом від ООН та Екуменічного Патріархату, а також Бразилії — всі вони також мали статус спостерігачів.
Повний перелік країн, які не підписали комюніке виглядає так: Вірменія, Бахрейн, Колумбія, Катар, Індія, Індонезія, Лівія, Мексика, Саудівська Аравія, ПАР, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що представники деяких країн, які брали участь у Саміті миру в Швейцарії, не мали необхідних повноважень для підписання важливих документів.
Читайте також: