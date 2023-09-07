ЄС та інших союзників України це не влаштовує.

Індія, яка прийматиме саміт G20 (Групи двадцяти), запропонувала проєкт підсумкової декларації без засудження агресії Росії проти України, але цей варіант не влаштовує ЄС та інших союзників України.

Як передає CNN із посиланням на високопоставленого представника ЄС.

Обговорення проєкту декларації, яку мають підписати лідери G20 у Нью-Делі, "було дуже важким", і поки незрозуміло, чи буде зроблена підсумкова заява, оскільки перемовини тривають, зазначає джерело.

"Труднощі в тому, що РФ та Китай відмовилися повернути формулювання (із засудженням агресії Росії – ред.), яке ми використали на Балі, і ми не можемо з цим погодитися", – сказав представник ЄС.

На саміті G20 в Індонезії 2022 року лідери виступили із заявою, в якій рішуче засудили повномасштабне вторгнення РФ до України.

Представник ЄС вважає, що в ситуації, яка склалася, важливо те, що "Китай та Росія ізольовані більше, ніж G7", і що позиція союзників України заснована на Статуті ООН.

Нагадаємо, наприкінці серпня Індія звернулася до США з проханням розблокувати заморожені за співпрацю зdummy Росією гроші, а саме 26 мільйонів доларів двох індійських алмазних фірм, які були заморожені за співпрацю з підсанкційною російською компанією "Алроса".

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