Індія затримала в порту російське судно із військовим вантажем

Російський корабель, який перевозив вантаж для збройних сил Індії, затримали в порту через позов до власників судна від естонської компанії.

У вівторок, 19 липня, посольство Росії в Індії заявило про затримання російського вантажного судна в індійському порту Кочі і вимагає роз’яснень інциденту.

Про це повідомляє видання The New Arab.

"Посольству Росії в Індії відомо про затримання в індійському порту Кочі російського вантажного судна, на борт якого був доставлений військовий вантаж для індійських збройних сил", - йдеться у заяві російського посольства.

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За попередньою інформацією, ці дії пов'язані з позовом естонської компанії берегового обслуговування Bunker Partner OU, яка стверджує, що у власників судна існує борг. Водночас суд дозволив розвантаження судна, оскільки це не має відношення до судового процесу.

Тим часом посольство РФ направило в МЗС Індії офіційний запит про роз'яснення обставин інциденту.

“Ми також звернулися до міністерства з проханням забезпечити безумовне дотримання прав російських судновласників і екіпажу", - поінформували російські дипломати.

Нагадаємо, порти всіх країн ЄС закрили доступ для російських кораблів.

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