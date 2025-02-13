Індія зайняла жорстку позицію щодо російської нафти — Reuters

Індія, другий за величиною імпортер нафти у світі, заявила, що буде купувати російську нафту лише у тих компаній та суден, які не потрапили під санкції США.

Про це повідомило видання Reuters.

Індія слідує обмеженням, встановленим ООН, а не санкціям, введеним окремими державами. Однак загроза вторинних санкцій від США ускладнює постачання російської нафти, оскільки індійські банки та компанії в значній мірі залежать від американської фінансової системи.

Закупівлі російської нафти індійськими НПЗ були порушені через санкції, які стосуються ланцюга поставок, що призвело до значного підвищення ставок на фрахт танкерів. Деякі покупці та порти в Китаї й Індії стали уникати суден, які потрапили до "чорного списку". Індійські урядовці повідомили, що вони поінформували російських постачальників і трейдерів про необхідність дотримання вимог санкцій США щодо нафти, яку вони продають.

"Ми не хочемо ризикувати. Ми не чіпатимемо вантажі, в яких задіяні санкціоновані організації або судна в ланцюжку поставок", - зазначив індійський чиновник.

Нагадаємо, раніше в Reuters повідомили, що Китай та Індія зупинили торгівлю російською нафтою.

Читайте також: