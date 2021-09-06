Індійська фаркомпанія створить препарат проти COVID-19: коли очікувати і які властивості

Індійська фаркомпанія створить препарат проти COVID-19: коли очікувати і які властивості

Препарат буде доступний під торговою маркою Tocira.

Індійська фаркомпанія Hetero отримала дозвіл Міністерства охорони здоров'я і підтримки сім'ї країни на виготовлення і екстрене використання препарату для лікування коронавірусу під назвою Roche Holding AG (ROG.S). Препарат начебто знижуватиме ризик смерті серед хворих з тяжкою формою COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що цей антикоронавірусний препарат розроблений для лікування COVID-19, з урахуванням характерних особливостей штаму "Дельта". За даними експертів, препарат нібито знижує ризик смерті серед пацієнтів, госпіталізованих з важкою формою COVID-19, а також скорочує час одужання і зменшує потребу у ШВЛ. В основі так званих ліків діюча речовина тоцілізумаб.

Планується, що індійський препарат буде вироблятися на заводі компанії Hetero в Хайдарабаді і поширюватися під назвою Tocira до кінця вересня.

"Це схвалення є надзвичайно важливим для безпеки постачання в Індії, враховуючи глобальний дефіцит Tocilizumab. Ми будемо тісно співпрацювати з урядом, щоб забезпечити справедливий розподіл", - цитує IndiaToday голову Hetero Group.

Нагадаємо, австралійські науковці повідомили про успішні випробовування на мишах терапії проти COVID-19, яка зменшує кількість вірусних частинок в організмі на 99,9%. На черзі - випробування на людях.

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