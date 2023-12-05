Індію накрив потужний циклон "Мічаунг": щонайменше 13 жертв, серед яких дитина – фото, відео

На південне узбережжя Індії зійшов циклон "Мічаунг" зі швидкістю вітру до 110 км/год. Внаслідок негоди загинули щонайменше 13 осіб, зокрема 4-річний хлопчик.

Про це пише Reuters.

Так, у штаті Андхра-Прадеш потужні зливи викликали високі хвилі, що впали на прибережні міста, затопивши дороги, скасувавши 140 авіарейсів та 40 поїздів.

За інформацією метеорологічного бюро, протягом наступної доби у деяких частинах штату випаде понад 200 мм дощу.

Зливи в Індії через шторм Мічаунг / Фото: скриншот

Зливи в Індії через шторм Мічаунг / Фото: скриншот

Зливи в Індії через шторм Мічаунг / Фото: скриншот

Щонайменше 8000 людей було евакуйовано. Серед 13 загиблих був 4-річний хлопчик, який загинув після обвалу стіни.

"Звіти про пошкодження ще не надійшли, тому що в деяких низинних районах вода застоюється. Дороги були перекриті, дерева вирвані з корінням", - розповів анонімно старший офіцер державного відділу з надзвичайних ситуацій.

У столиці Тамілнаду місті Ченнай, великому центрі електроніки та промисловості, повінь знесла з доріг автомобілі та затопила злітно-посадкову смугу, що призвело до призупинення роботи одного з найбільш завантажених аеропортів Індії. Роботу зупинила і низка приватних компаній.

Massive floods due to intense rains after Cyclone Michaung in Chennai of Tamil Nadu, India (04.12.2023)



Video:Kumbakonam Ooru

TELEGRAM JOIN https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/3UUpftOHXZ — Disaster News (@Top_Disaster) December 4, 2023

Нагадаємо, хлопчик з України загинув внаслідок потужного шторму "Кіаран" в Бельгії – подробиці трагедії.

Читайте також: