Індію заливають потужні мусонні дощі: кількість загиблих постійно зростає

У штаті тривають рятувальні роботи й кількість жертв невдовзі може зрости.

Внаслідок значних опадів протягом останніх трьох днів кількість жертв у штаті Хімачал-Прадеш на півночі Індії збільшилась до 71 особи.

Про це пише Xinhua з посиланням на високопоставленого чиновника.

Однак кількість загиблих може зрости, адже рятувальні роботи досі тривають. Сильві зливи перетворили дороги на річки й затопили цілі села.

Кількість постраждалих людей становить близько 495 тисяч, а 14 тисяч людей довелося евакуювати до таборів допомоги.

Нагадаємо, у Нью-Делі зафіксували рекордний за кількістю опадів день вперше за останні 40 років. Зливи спричинили повені та зсуви ґрунту, внаслідок чого загинули щонайменше 22 людини.

В Індії наразі - розпал сезону мусонів, який може тривати від квітня до вересня. Водночас жителі найбільш густонаселеної країни світу є одними з найбільш вразливих до наслідків кліматичної кризи.

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