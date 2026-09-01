Індонезія забила на сполох через своїх громадян у армії РФ: Джакарта почала розслідування

Індонезія

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Влада Індонезії розпочала перевірку інформації про можливу участь її громадян у складі російської армії.

Про це повідомляє ANTARA News.

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Речниця Міністерства закордонних справ Індонезії Івонн Мевенканг заявила, що наразі потрібно встановити особи людей, перевірити їхнє громадянство, обставини можливого вербування та характер їхньої участі у війні.

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Перевірку здійснюють через дипломатичні представництва Індонезії, а також у координації з відповідними міністерствами та державними установами.

Водночас у Джакарті вже заявили про свою позицію щодо можливої участі індонезійських громадян у війні на боці Росії.

«Якщо серед громадян Індонезії є жертви такого процесу, уряд Індонезії вживе необхідних заходів захисту відповідно до чинного законодавства», — наголосила Івонн.

Індонезія перевіряє можливий обман

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Окремо індонезійська влада має намір встановити, чи могли громадяни країни стати жертвами шахрайства, експлуатації або вербування під приводом працевлаштування.

Йдеться, зокрема, про випадки, коли людині можуть запропонувати роботу, яка насправді передбачає її залучення до військової діяльності.

«Якщо серед громадян Індонезії є жертви такого процесу, уряд Індонезії вживе необхідних заходів захисту відповідно до чинного законодавства», — заявила речниця МЗС.

В Індонезії також передбачені правові норми щодо проходження громадянами військової служби в іноземних державах. Зокрема, такі дії можуть мати наслідки для громадянства.

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Водночас відповідні рішення, як наголошують в індонезійському МЗС, мають ухвалюватися лише на підставі підтверджених фактів і відповідно до чинного законодавства.

Міністерство закордонних справ Індонезії закликало громадян країни бути обережними з пропозиціями працевлаштування у зонах конфліктів. Також у відомстві радять остерігатися будь-яких пропозицій, які можуть передбачати військову діяльність на користь іншої держави.

Раніше повідомлялося, що Росія продовжує масово набирати іноземців на війну через брак людей на фронті.

Ми раніше інформували, що у Росії зростає кількість повідомлень про примусове вербування на війну.

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