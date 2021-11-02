Індонезія першою у світі схвалила вакцину Novavax, яку збиралася купувати Україна: що це за препарат

Індонезія першою у світі схвалила вакцину Novavax, яку збиралася купувати Україна: що це за препарат

Novavax вже подала заявку на схвалення своєї вакцини від Великої Британії, ЄС, Канади, Австралії, Індії та Філіппін.

Індонезія стала першою у світі країною, яка схвалила для екстреного використання вакцину проти COVID-19 виробництва американської компанії Novavax.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті компанії.

Вакцину вироблятиме Інститут сироватки крові Індії (Serum Institute of India), в Індонезії препарат використовуватимуть під торговою маркою COVOVAX.

Novavax вже подала заявку на отримання дозволу про схвалення своєї вакцини від Великої Британії, ЄС, Канади, Австралії, Індії та Філіппін.

Що це за вакцина

Дводозова вакцина Novavax відрізняється від широко використовуваних мРНК-вакцин, таких як Pfizer і Moderna. В її основі — копії спайк-протеїнів, або так званих "шипів" коронавірусу, відтворені в лабораторії. Novavax не потребує для зберігання при холодних температурах на відміну від деяких інших препаратів від коронавірусу.

У червні Novavax провела дослідження з майже 30 тис. учасниками у ​​США та Мексиці. Вакцина виявилася на 90% ефективною проти COVID-19. Препарат також спрацював проти нових штамів, які циркулювали в тих країнах влітку.

Novavax і Україна

У травні 2021 тодішній міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обіцяв, що до України привезуть 10 мільйонів доз вакцини Novavax.

У липні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що додатково у серпні до України має надійти, окрім Pfizer та CoronaVac, 2 млн доз вакцини Novavax.

Проте у серпні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ розриває контракт на поставку вакцини AstraZeneca (CoviShield) та Novavax від індійської компанії Serum Institute of India, хоча вже зробила передплату за 2 мільйони доз.

Тому вакцина Novavax так і не з'явилася в Україні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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