Індонезія зафіксувала найвищий від початку пандемії приріст заражень коронавірусом

Індонезія зафіксувала найвищий від початку пандемії приріст заражень коронавірусом

В країні почали розгортати мобільні COVID-шпиталі.

Індонезія в суботу, 26 червня, зареєструвала 21 095 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищий добовий приріст заражень в країні від початку пандемії.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що впродовж доби від ускладнень коронавірусу померли ще 358 пацієнтів, тож загальна кількість летальних випадків зросла до 56 729.

"В Індонезії найбільша кількість випадків коронавірусу (2 093 962) і смертей від COVID-19 в Південно-Східній Азії", - йдеться у повідомленні.

Як пише The Jakarta Post, різкий зріст захворюваності змусив низку медзакладів розгорнути мобільні COVID-шпиталі. Водночас уряд відмовляється від посиленого карантину, залишаючи в дії режим PPKM Mikro, який передбачає деякі обмеження активності населення.

Станом на п'ятницю в індонезійській столиці Джакарті із понад 10 млн населення коефіцієнт зайнятості ліжок для пацієнтів з коронавірусом становив не менше 90%. Ті ж показники нині спостерігають у провінції Західна Ява.

Як повідомлялося, у сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати місцевих жителів вакцинуватися від COVID-19. Курчат роздають людям від 45 років і старше після того, як вони зроблять щеплення.

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