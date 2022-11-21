Індонезію сколихнув землетрус: майже 50 загиблих та сотні постраждалих (фото)

Землетрус стався на індонезійському острові Ява на глибині 10 кілометрів.

Землетрус магнітудою 5,6 бала стався стався поблизу столиці Індонезії Джакарти сьогодні, 21 листопада. Відомо уже про щонайменше 46 загиблих та 700 поранених.

Про це повідомило Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих.

Як пише ВВС, землетрус стався на індонезійському острові Ява в місті Сіанджур на західній частині острова на глибині 10 кілометрів.

Підземні поштовхи відчувалися також у Джакарті приблизно за 100 км настільки, що довелось евакууювати жителів багатоповерхових будівель.

Фото: Associated Press

Водночас у службі з надзвичайних ситуації Індонезії попереджають, що поштовхи можуть повторитись, а число загиблих людей зрости.

Землетруси є частим явищем в Індонезії, яка розташована в зоні "вогняного кільця" тектонічної активності в Тихому океані.

Нагадаємо, на Тайвані стався сильний землетрус магнітудою 7,2 бала за шкалою Ріхтера.

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