Інфлюенсерку застрелили на очах маленького сина: що трапилось (фото)

В американському штаті Аризона у Глендейлі загинула 27-річна блогерка Ярелі Ешлі Ермосільо, після того як випадково опинилася в центрі конфлікту між двома водіями. Трагедія сталася на очах у її чоловіка та чотирирічного сина.

Відома інфлюенсерка, яка мала понад 144 тис. підписників в Instagram, отримала смертельне поранення в голову, коли її автомобіль опинився поруч із машиною агресора. Інцидент трапився 15 серпня.

За версією поліції, сварка між двома водіями на світлофорі переросла у стрілянину. 33-річний водій пікапа Хесус Пресіадо Доустен посперечався з іншим водієм, після чого дістав зброю та вистрілив навмання. Куля пробила вікно автомобіля блогерки з боку пасажира. Жінку терміново госпіталізували, проте лікарі не змогли врятувати її життя.

«Моє запитання все ще таке: чому він вирішив просто стріляти навмання в інший бік? Він явно не бачив, що поруч була ще одна машина», — сказав сержант поліції Глендейла Браян Хоскінс.

«Це і є відповідальність — бути свідомим власником зброї. Не можна хаотично відкривати вогонь, особливо в густонаселеному місті», — наголосив правоохоронець.

Слідчі встановили, що пікап належав Доустену. Під час обшуку його квартири виявили два пістолети, після чого чоловіка затримали. Йому пред’явили обвинувачення, зокрема у вбивстві другої ступені.

Ермосільо була відомою завдяки кулінарним і лайфстайл-відео, які вона активно публікувала у соцмережах. Загалом у Facebook, Instagram та TikTok у неї було понад 300 тис. підписників.

Рідні створили сторінку на GoFundMe, щоб зібрати кошти на похорон блогерки. У прощальному дописі про Ярелі написали: «Любляча дружина, віддана мама та прекрасна душа, яка дарувала світло всім, хто її знав».

«Вона залишила по собі чоловіка та 4-річного сина, які тепер переживають неймовірну втрату. Найбільшою радістю у житті Ярелі було материнство, вона віддавала серце турботі про свого хлопчика. Вона стала невинною жертвою чужого конфлікту на дорозі, залишивши спустошеними свою родину та друзів», — зазначили близькі.

Нагадаємо, раніше у Мексиці відому 23-річну блогерку застрелили просто під час прямого ефіру у TikTok.