ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
513
Час на прочитання
2 хв

Інфлюенсерку застрелили на очах маленького сина: що трапилось (фото)

Американська блогерка стала невинною жертвою стрілянини на дорозі. Стрільця затримали.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Блогерка Ярелі Ешлі Ермосільо

Блогерка Ярелі Ешлі Ермосільо / © New York Post

В американському штаті Аризона у Глендейлі загинула 27-річна блогерка Ярелі Ешлі Ермосільо, після того як випадково опинилася в центрі конфлікту між двома водіями. Трагедія сталася на очах у її чоловіка та чотирирічного сина.

Про це повідомляє New York Post.

Відома інфлюенсерка, яка мала понад 144 тис. підписників в Instagram, отримала смертельне поранення в голову, коли її автомобіль опинився поруч із машиною агресора. Інцидент трапився 15 серпня.

За версією поліції, сварка між двома водіями на світлофорі переросла у стрілянину. 33-річний водій пікапа Хесус Пресіадо Доустен посперечався з іншим водієм, після чого дістав зброю та вистрілив навмання. Куля пробила вікно автомобіля блогерки з боку пасажира. Жінку терміново госпіталізували, проте лікарі не змогли врятувати її життя.

«Моє запитання все ще таке: чому він вирішив просто стріляти навмання в інший бік? Він явно не бачив, що поруч була ще одна машина», — сказав сержант поліції Глендейла Браян Хоскінс.

«Це і є відповідальність — бути свідомим власником зброї. Не можна хаотично відкривати вогонь, особливо в густонаселеному місті», — наголосив правоохоронець.

Слідчі встановили, що пікап належав Доустену. Під час обшуку його квартири виявили два пістолети, після чого чоловіка затримали. Йому пред’явили обвинувачення, зокрема у вбивстві другої ступені.

Обвинувачений у вбивстві блогерки Хесус Пресіадо Доустен / © New York Post

Обвинувачений у вбивстві блогерки Хесус Пресіадо Доустен / © New York Post

Ермосільо була відомою завдяки кулінарним і лайфстайл-відео, які вона активно публікувала у соцмережах. Загалом у Facebook, Instagram та TikTok у неї було понад 300 тис. підписників.

Блогерка Ярелі Ешлі Ермосільо / © New York Post

Блогерка Ярелі Ешлі Ермосільо / © New York Post

Рідні створили сторінку на GoFundMe, щоб зібрати кошти на похорон блогерки. У прощальному дописі про Ярелі написали: «Любляча дружина, віддана мама та прекрасна душа, яка дарувала світло всім, хто її знав».

«Вона залишила по собі чоловіка та 4-річного сина, які тепер переживають неймовірну втрату. Найбільшою радістю у житті Ярелі було материнство, вона віддавала серце турботі про свого хлопчика. Вона стала невинною жертвою чужого конфлікту на дорозі, залишивши спустошеними свою родину та друзів», — зазначили близькі.

Нагадаємо, раніше у Мексиці відому 23-річну блогерку застрелили просто під час прямого ефіру у TikTok.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie