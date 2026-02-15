Інфлюенсери заполонили селище Бронте через вихід фільму "Буремний перевал"

Село Гаворт, рідне для сестер Бронте, заповнили блогери та туристи через вихід фільму з Марго Роббі та Джейкобом Елорді / © unsplash.com

Село Гаворт у Західному Йоркширі, де колись жила відома літературна родина Бронте, опинилося в центрі уваги завдяки виходу еротичної екранізації роману Емілі Бронте 1846 року «Буремний перевал» у режисурі Емеральд Феннелл. Особливо активно село відвідують інфлюенсери та блогери, які діляться своїми враженнями у TikTok та Instagram.

У головних ролях у фільмі знялися австралійські зірки Марго Роббі та Джейкоб Елорді. Очікується, що протягом наступних тижнів сотні тисяч туристів приїдуть у Гаворт, щоб відвідати відомі місця: бруковані вулиці, будинки з граніту, магазини з солодощами та канцелярією на тему Бронте, а також дикі торф’яні пустки, де розгортається історія Кеті та Гіткліфа.

Місцевий історик Девід Пірсон розповів BBC, що деякі туристи навіть вважають село кіностудією.

«Людям здається, що тут ніхто не живе — вони думають, що це якийсь Діснейленд», — каже він.

Насправді в Гаворті постійно проживає близько 7 000 осіб.

З одного боку, підвищена увага Голлівуду приносить комерційну користь, але з іншого — місцеві хвилюються через ймовірну проблему «туристичного перенаселення». Села в Котсуолді та Корнуолі вже стикалися з напливом туристів з TikTok, які приїжджали автобусами на об’єкти, не пристосовані для таких мас.

Магазини Гаворта вже відчули наслідки. Власниця одного з них розповіла, що у жовтні-грудні на вихідних та під час шкільних канікул їм доводилося брати додатковий персонал і контролювати черги.

Інфлюенсери заполонили село Бронте через вихід фільму Буремний перевал Фото ілюстративне, Вікіпедія / © Вікіпедія

«Ми знали, що буде багато людей, але обсяг інтересу трохи здивував нас», — зазначає вона.

Блогери та інфлюенсери вже публікують свої «брендові подорожі», діляться порадами, як дістатися до «справжнього Буремного перевалу» і відвідують Стару пошту, де Емілі Бронте відправляла рукопис роману своєму видавцю.

Представник Visit Bradford наголошує, що популярність фільму може залучити нову аудиторію до регіону.

«Туристи відвідують Гаворт понад 170 років завдяки успіху сестер Бронте. Ця нова екранізація знову привертає увагу та запрошує людей відкрити для себе Гаворт і район Бредфорда», — додає він.

Власниця магазину Памела Хауорт впевнена, що більшість місцевих бізнесів, якими керують сильні жінки, зможуть впоратися з напливом туристів.

«Час покаже — запитайте мене через місяць», — жартує вона.

