Інфляція у США досягла 40-річного рекорду: що найбільше зросло у ціні

Інфляція у США досягла 40-річного рекорду: що найбільше зросло у ціні

Причинами прискорення інфляції є дисбаланс попиту та пропозицій на тлі пандемії.

У США у січні інфляція досягла найвищого рівня за чотири десятиліття, прискорившись до 7,5% річних. Такий показник востаннє був в лютому 1982 року.

Про це повідомляє американське видання The Wall Street Journal із посиланням на дані Міністерства праці.

Як пише видання, причинами прискорення інфляції є дисбаланс попиту та пропозицій на тлі пандемії. Водночас більшість економістів очікують, що ріст цін ослабне, коли адаптатується бізнес та нормалізується попит..

Зазначається, що значно зросли ціни на авто, меблі та побутову техніку, а також на інші товари тривалого користування. Також додали у ціні м'ясо, яєця і цитрусові.

Нагадаємо, за перший місяць 2022 року інфляція в Україні прискорилася. У січні вона виросла до 1,3% порівняно з груднем минулого року. Найбільше здорожчали продукти харчування та безалкогольні напої.

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