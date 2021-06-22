Інформація про інтервал між щепленнями коронавірусом та зниження курсу біткоїна. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Міністерстві охорони здоров'я України озвучили відповіді на найпоширеніші питання про вакцинацію проти COVID-19. Зокрема, про те, коли слід робити щеплення другою дозою вакцини. Читати далі –>
- Препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" при проходженні всього курсу вакцинації. Про це заявила глава технічної групи підрозділи надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове. Читати далі –>
- Понад 90 країн світу зафіксували поширення варіанта коронавірусу "Дельта" — його раніше називали "індійським" штамом COVID-19. Це викликає стурбованість у Всесвітній організації охорони здоров'я через підвищене поширення. Читати далі –>
- У Росії ведмідь напав на туристичну групу в національному парку "Ергаки" в Красноярському краї. За попередньою інформацією, загинув підліток, ще одна людина травмована. Читати далі –>
- Біткоїн в ході торгової сесії вночі 22 червня знижувався до 31,909 тисячі доларів (-10,33%). Про що інформують дані майданчика Coindesk. Читати далі –>