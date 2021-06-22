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Інформація про інтервал між щепленнями коронавірусом та зниження курсу біткоїна. П'ять новин, які ви могли проспати

Інформація про інтервал між щепленнями коронавірусом та зниження курсу біткоїна. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • У Міністерстві охорони здоров'я України озвучили відповіді на найпоширеніші питання про вакцинацію проти COVID-19. Зокрема, про те, коли слід робити щеплення другою дозою вакцини. Читати далі –>
  • Препарати для профілактики коронавірусу захищають від індійського штаму "Дельта" при проходженні всього курсу вакцинації. Про це заявила глава технічної групи підрозділи надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове. Читати далі –>
  • Понад 90 країн світу зафіксували поширення варіанта коронавірусу "Дельта" — його раніше називали "індійським" штамом COVID-19. Це викликає стурбованість у Всесвітній організації охорони здоров'я через підвищене поширення. Читати далі –>
  • У Росії ведмідь напав на туристичну групу в національному парку "Ергаки" в Красноярському краї. За попередньою інформацією, загинув підліток, ще одна людина травмована. Читати далі –>
  • Біткоїн в ході торгової сесії вночі 22 червня знижувався до 31,909 тисячі доларів (-10,33%). Про що інформують дані майданчика Coindesk. Читати далі –>