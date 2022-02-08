Завдяки появі залізниці влада талібів в Афганістані зможе наростити свою торгівлю / Associated Press

Інфраструктура для талібів: українські компанії хочуть будувати залізницю в Афганістані - ЗМІ

Інфраструктура для талібів: українські компанії хочуть будувати залізницю в Афганістані - ЗМІ

В Афганістані кажуть, що українські компанії хочуть інвестувати в їхню залізницю. В Україні цю інформацію ще не коментували.

Посадовці з міністерства громадських робіт Афганістану провели переговори з технічною групою, яка представляє низку українських компаній, щодо будівництва залізниці в Афганістані.

Про це повідомило видання Tolo News daily.

Міністерство громадських робіт 7 лютого повідомило, що технічна група українських компаній прибула до Кабула та зустрілася з посадовцями відомства, виявивши зацікавленість у будівництві залізниці в регіоні. При цьому в міністерстві не уточнили, в яких саме частинах країни планують будувати залізницю.

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“Українська делегація провела зустріч з керівництвом міністерства. Вони обговорили транзит вантажів, підвищення спроможності інженерів залізниці, безпеку залізниці Мазар-Хайратан, будівництво залізниці“, – сказав речник міністерства Хамідулла Місба.

Залізниця збільшить торгівлю захопленого талібами Афганістану

Видання пише, що низка економічних аналітиків стверджують – сполучення Афганістану з іншими країнами залізницею призведе до збільшення транзиту та торгівлі.

“Ми повинні мати залізницю в більшості наших провінцій. Більшість наших кордонів (портів) мають бути пов’язані залізницею із сусідніми країнами, а звідти – зі світом“, – сказав заступник голови Торгово-інвестиційної палати Афганістану Хайруддін Майель.

На сьогодні Афганістан з'єднаний залізницею з Узбекистаном і Туркменістаном на півночі, а також – з Іраном на заході. За словами чиновників, у планах – з’єднати Афганістан залізницею з Південною Азією.

Нагадаємо, що тим часом у захопленому талібами Афганістані заборонили лікувати жінок без супроводу чоловіків.

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