Інфраструктура, кіберпростір та енергетика: сусідня країна запровадила підвищений рівень загрози

Польща готується оборонятися / © Associated Press

У Польщі подовжили до 31 травня 2026 року підвищені рівні терористичної загрози щодо інфраструктури та енергетичної інфраструктури за межами країни та у кіберпросторі.

Про це у соцмережі X повідомив урядовий центр безпеки Польщі (RCB).

Як зазначається, відповідне розпорядження щодо цього питання, яке набуде чинності 1 березня, підписав 26 лютого глава польського уряду Дональд Туск.

Такі рівні загрози є сигналом для служб, щоб вони були готовими до дій, уряд Польщі вже вкотре подовжує їх на чергові 90 днів.

Польща готується до війни з Росією

Польща перетворюється на головний оборонний форпост НАТО в Європі, готуючись до потенційного розширення російської агресії на захід. Від 2014 року країна подвоїла чисельність Збройних сил до понад 210 000 військовослужбовців і збільшила військові витрати до 4,7% ВВП — найвищий показник у Північноатлантичному альянсі.

Нещодавні порушення повітряного простору Польщі російськими дронами та загострення протистояння Кремля із Заходом підтвердили обґрунтованість польських побоювань.

Міністр закордонних справ та віцепрем’єр Польщі Радослав Сікорський у виступі в Сеймі закликав готувати країну до сценаріїв війни, подібної за масштабом до воєн XX сторіччя. Сікорський нагадав оцінки низки представників європейських розвідок про те, що Росія вже досить скоро може наважитися атакувати країни НАТО, а також акцентував на тому, що останніми роками у Європі зростає кількість дивних інцидентів та диверсій — зокрема у Польщі.

Також стало відомо, що у столиці Польщі готуються до можливих кризових ситуацій, адаптуючи Варшавський метрополітен для використання в якості складів та укриття.