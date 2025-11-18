Інфраструктурний шок: ЄС може не встигнути перекинути війська у разі загрози від Росії

Німецькі військові на танках Leopard 2A6 / © Associated Press

Через зношені мости, різні стандарти залізничних колій та заплутану бюрократію перекидання військ НАТО до східного флангу, що межує з Росією, наразі займає близько 45 днів. Мета Євросоюзу — скоротити цей термін до трьох-п’яти днів, що вимагає негайної модернізації інфраструктури та «військового Шенгену».

Про це йдеться у статті Financial Times.

Проблеми залізничної інфраструктури та бюрократії в Європі

Різні стандарти ширини залізничних колій і складна бюрократія суттєво ускладнюють перекидання військ територією Європи. Після повномасштабного вторгнення Росії до України Франція не змогла доправити танки до Румунії найкоротшим наземним маршрутом через Німеччину і була змушена відправляти їх через Середземне море.

Ці приклади підкреслюють, що європейські зусилля з переозброєння — це не лише питання закупівлі озброєнь чи збільшення чисельності армій. Важливо також забезпечити оперативне переміщення військових, техніки та боєприпасів із заходу — де зосереджена більшість сил НАТО — до східного флангу Альянсу.

45 днів замість 3: виклик швидкого перекидання військ

За оцінками посадовців ЄС, які готують нову ініціативу щодо «військової мобільності», переміщення армії від ключових портів на заході до країн, що межують із Росією чи Україною, нині потребувало б близько 45 днів. Мета — скоротити цей період до п’яти або навіть трьох днів.

Лейтенант-генерал Бундесверу Александер Зольфранк, який відповідає за підготовку Німеччини до центральної ролі в такій операції, зазначає, що всі елементи системи мають працювати, «як швейцарський годинник». За його словами, головне — надіслати Москві чіткий сигнал стримування: «Ми знаємо, що ви замислюєте, і ми готові. Дивіться, ми тут».

Однак перш ніж війська НАТО рушать через Європу, потрібне політичне усвідомлення загрози, наголошують військові.

Під час нарощування російських військ біля кордонів України перед вторгненням 2022 року деякі західні лідери сумнівалися, що президент РФ Володимир Путін наважиться на напад.

«Як швидко ми можемо зрозуміти, що вони починають робити? Далі — швидкість ухвалення рішень. Час, коли керівники кажуть: нам треба мобілізуватися, витягувати боєприпаси зі складів. Годинник цокає, і ти хочеш щось зробити до того, як росіяни нападуть», — зауважив екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес.

Європейським лідерам також доведеться узгодити з президентом США оцінку загрози та відповідні дії НАТО. Змінна позиція Дональда Трампа щодо Росії викликає тривогу в Європі, але Вашингтон запевняє у відданості Альянсу та принципу взаємної оборони.

Після отримання дозволу НАТО почнеться пересування військ і техніки на схід. Точні цифри для різних сценаріїв засекречені — так само як і маршрути.

Та дипломати Альянсу зазначають, що оцінки експертів — близько 200 тис. військових, 1500 танків і більш ніж 2500 одиниць бронетехніки, які мали б бути перекинуті зі США, Канади та Великої Британії через Європу, — загалом відповідають реальності.

«Військова мобільність — важливий компонент ефективної безпеки й оборони, і правильна інфраструктура дозволяє союзникам розміщувати потрібні сили в потрібному місці в потрібний час», — заявив представник НАТО.

Годжес зазначив, що зараз американські мапи ключових маршрутів Європою стали значно точнішими.

Однак, за словами виконавчого директора Генеральної асамблеї Європейського співтовариства залізниць Альберто Маццоли, лише зараз Європа починає усвідомлювати масштаб проблеми.

«Нам треба перевірити, які тунелі в Європі придатні для цього», — підкреслив він.

Європейські стандартні габарити вагонів надто вузькі для великої військової техніки, а нахил колій може спричинити падіння важких вантажів.

«Якщо вантаж занадто важкий, він може просто злетіти», — пояснив один з чиновників ЄС.

Щоб усунути проблему різних залізничних стандартів у Балтії, Естонія, Латвія та Литва реалізують проєкт Rail Baltica вартістю 24 млрд євро для інтеграції у загальноєвропейську мережу. Він від самого початку враховував військові потреби.

Гендиректор Rail Baltica Марко Ківіла наголошує, що уніфікація ширини колії є критично важливою для ефективності та безпеки — перевантаження військових створює «вузьке місце» і робить їх уразливими.

Перевезення військової техніки з Іспанії та Португалії стикатиметься з аналогічними труднощами, адже Піренейський півострів також має іншу ширину колії.

Німеччина як ключовий логістичний центр НАТО

Також значні зміни потрібні в автомобільній інфраструктурі, особливо в Німеччині, яка є ключовою через розміщення там 37 тис. американських військових. 2023 року у Дрездені обвалилася 100-метрова ділянка мосту Карола, що стало символом стану німецьких доріг.

Доставка танків Leclerc до Румунії 2022 року розтягнулася на тижні, бо німецькі митники визнали їх занадто важкими для проїзду дорогами. В результаті танки довелося перевозити морем з Марселя до Александруполіса в Греції, а звідти — залізницею.

Країни ЄС визначили близько 2800 інфраструктурних «вузьких місць», що потребують модернізації; у Брюсселі цей список скоротили до 500 пріоритетних об’єктів.

Держави НАТО (окрім Іспанії) погодилися збільшити оборонні витрати до 2035 року до 5% ВВП, з яких 1,5% можуть спрямовуватися на інфраструктуру. У Німеччині оборонні структури добиваються того, щоб у межах масштабного плану модернізації вартістю 500 млрд євро першочергово оновлювали ключові маршрути.

Особливість у тому, що війська рухатимуться через країни, які формально не перебувають у стані війни, тож доведеться дотримуватися митних правил і законів щодо робочого часу водіїв.

«Якщо буде оголошено справжню війну, усі ці бюрократичні перепони зникають. Але якщо це вже оголошено — ми спізнилися. Це ключовий момент… Це ще не стан війни», — зазначає Яннік Гартманн із Коледжу оборони НАТО.

«Військовий Шенген»: спроба уніфікувати правила

Чиновники працюють над своєрідним «військовим Шенгеном», який має уніфікувати правила переміщення військ. Німеччина, Польща та Нідерланди вже підписали угоду про спрощення таких перевезень.

Французький депутат Франсуа Кальфон підкреслює, що «для одного і того ж військового конвою» різні країни можуть вимагати різні документи. Оцифровувати їх не планують — НАТО надає перевагу паперовому формату через ризик кібератак. Щоб пришвидшити модернізацію, залучають приватні компанії.

Збройні сили Німеччини підписали контракт на 260 млн євро із підрозділом Rheinmetall, який забезпечуватиме підтримку військових конвоїв — від місць для відпочинку до центрів техобслуговування танків. Бундесвер також має угоду з вантажним підрозділом Deutsche Bahn.

Та, як зауважує Зольфранк, все ще існує «неймовірна кількість різної техніки та неймовірний обсяг різноманітних боєприпасів», що ускладнює планування.

«Неможливо спланувати кожен маленький гвинтик. Так це не працює. Але можна продумати варіанти… І ця робота вже триває», — сказав лейтенант-генерал.

Легка дивізія приблизно з 15 тис. військових і 7,5 тис. одиниць техніки може вимагати до 200 поїздів по 42 вагони кожен — загалом 8,4 тис. вагонів, за даними CER.

Європейська автомобільна промисловість закликає до «спільних тендерів і стандартизованих вимог», щоб стимулювати виробництво важких транспортних засобів.

Попри масштаби всієї цієї роботи, вона необхідна, наголошує Зольфранк.

«Ми повинні думати про немислиме. Це питання стримування. Стримування працює лише тоді, коли ми викликаємо довіру. А ми викликаємо довіру тільки тоді, коли маємо плани — і готові діяти», — висловився лейтенант-генерал Бундесверу.

Нагадаємо, ще влітку єврокомісар з транспорту Апостолос Ціцікостас заявив, що європейські транспортні мережі (дороги, мости, залізниця) не готові до оперативної військової мобільності у разі загрози з боку Росії. Він попередив, що військова техніка НАТО може застрягнути в тунелях, спричинити обвал мостів або зіткнутися з надмірною бюрократією, оскільки наразі перекидання сил із заходу на схід займає тижні, а іноді й місяці. Більшість інфраструктури створювалася без урахування військових цілей. Для виправлення ситуації ЄС планує інвестувати 17 млрд євро у модернізацію 500 ключових інфраструктурних проєктів уздовж чотирьох військових коридорів.