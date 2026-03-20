Інкасаторові в Угорщині силоміць вкололи невідому речовину: в МЗС України відреагували

Повернення інкасаторів з Угорщини / © Андрій Пишний / Facebook

Міністерство закордонних справ України вимагає притягнення до відповідальності всіх винних у викраденні українських громадян на території Угорщини та негуманному поводженні з ними.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий для ТСН.ua, коментуючи публікацію видання The Guardian щодо застосування невідомих препаратів до одного з інкасаторів «Ощадбанку».

Заява МЗС України щодо уколу співробітникові

Речник МЗС зазначив, що Україна вже заявляла про неприпустимість дій Угорщини, які фактично є тортурами. Георгій Тихий наголосив, що оприлюднені факти мають отримати юридичну оцінку під час розслідувань.

«Ми згадували і про ненадання медичної допомоги, якої потребував один з утримуваних, та укол препарату, який погіршив стан затриманого. Важливо, щоб опублікована у ЗМІ інформація була ретельно розглянута саме в юридичній площині, під час розслідувань та відповідних судових процесів, які зараз тривають», — зазначив речник.

МЗС України наполягає на покаранні осіб, причетних до порушення прав людини та розкрадання державного майна.

«Офіційна позиція української сторони залишається незмінною: ми вимагаємо притягнення до відповідальності всіх винних у викраденні та негуманному ставленні до наших людей і порушенні їхніх прав, крадіжці коштів і цінностей державного „Ощадбанку“ та вимагаємо їхнього повернення», — заявив Георгій Тихий.

Затримання інасаторів «Ощадбанку» в Угорщині — останні новини

Нагадаємо, в матеріалі The Guardian йшлося про інцидент із застосуванням до українського інкасатора препарату, який журналісти назвали «уколом правди», що призвів до погіршення здоров’я затриманого.

Раніше ми писали, що «Ощадбанк» повернув інкасаторські авто з Угорщини, але 40 млн дол., 35 млн євро та золото досі затримані.

Проте юристи «Ощадбанку» оскаржують утримання готівки та золота угорською владою. Попри звільнення персоналу угорська сторона продовжує утримувати активи — у 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кілограмів банківського золота.

Після цього скандалу в Угорщині українці в соцмережах почали жваво обговорювати те, чому ці автівки перебували на території іншої держави з такими величезними сумами.