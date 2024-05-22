Інноваційний міст дозволяє робітникам прокладати дороги без зупинки руху: як це працює (відео)

У Швейцарії розробили оригінальний мобільний міст, який дозволяє укладати асфальт на дорогах загального користування без необхідності зупиняти рух на відповідних смугах.

Про це пише Oddity Central.

На початку цього року Федеральне управління автомобільних доріг країни представило 257-метровий мобільний міст "Астра", який дозволяє транспорту пересуватися через ділянки дороги, поки внизу ремонтується інфраструктура. Це настільки проста концепція, що виникає запитання, чому інженерам знадобилося так багато часу, щоб її винайти, але є причина, чому Astra Bridge є першим у своєму роді – він не такий простий, як здається.

Керівник проєкту Юрг Меріан був натхненний естакадою, яку він побачив в Австрії понад десять років тому. Модульна конструкція була побудована компанією Waagner Biro для національного дорожнього управління країни, Asfinag, і складалася з декількох частин, які можна було розміщувати над ділянками дороги, дозволяючи автомобілям проїжджати над ними, поки робітники проводили ремонтні роботи під ними. Зрештою, Швейцарія замовила одну таку естакаду, але компанія Merian не була нею повністю задоволена.

Хоча естакада, безумовно, була придатною для використання, вона мала серйозні недоліки. Перш за все, вона не була мобільною, тому переміщення модулів з одного місця на інше було зовсім не простим, а умови праці людей, які працювали під нею, були дуже поганими. Простір під рампою становив лише 1,6 метра, тож працівники, які були вищі за нього, мусили весь час схиляти голови, а рівень дорожнього шуму, виміряний у цьому просторі, інколи перевищував 100 децибел.

Декілька років тому Юрг Меріан вирішив вдосконалити концепцію естакади, і на світ з'явився Astra Bridge 1.0. Конструкція була поставлена на колеса, а верхня частина була краще ізольована, щоб шум від дороги не був такою великою проблемою. Він також був значно ширшим (5 метрів) і вищим (3 метри). На жаль, у нього були й інші недоліки, які зрештою призвели до його провалу. Під час пробного запуску 2022 року міст "Астра" довелося демонтувати під тиском громадськості, хоча було виконано лише чверть запланованих робіт з технічного обслуговування. Круте підіймання на міст змушувало вантажівки та інші низькорамні транспортні засоби сповільнюватися майже до повної зупинки, створюючи кілометрові затори.

Нова версія має значно менший ухил рампи – 1,25 відсотка, порівняно з попередньою (6,1 відсотка), що дозволяє легко рухатися нею з рекомендованою швидкістю 60 км/год. Він використовується в Рехерсвілі, Золотурн, вже декілька тижнів, і заторів на ньому практично немає. Він все ще неідеальний, оскільки багато водіїв не очікують, що посеред автобану з'явиться 257-метровий міст, і сповільнюють рух більше, ніж потрібно, в той час як інші на сусідніх смугах роблять те ж саме, щоб просто подивитись на міст і робітників під ним. Тим не менш, мобільний міст вважається успішним.

Крім запобігання заторам і відставанням, міст також захищає робітників від сонця і дощу та усуває необхідність працювати вночі, коли дорожній рух менш інтенсивний. Від будівельних компаній було отримано п'ять пропозицій на ділянку автомагістралі, де був використаний міст "Астра", більше, ніж зазвичай, оскільки багато компаній уникають проєктів, які вимагають нічної роботи.

Міст збирається на дорозі, яка потребує асфальтування, а потім буксирується зі швидкістю 0,5 км/год від однієї ділянки до іншої, і хоча робітникам вдається прокласти лише половину поверхні, якби ділянка дороги була закрита, Федеральне управління автомобільних доріг Швейцарії вважає, що переваги використання мосту переважають недоліки.

Міст був відкритий лише декілька тижнів тому, але такі країни, як Норвегія, Німеччина та Нідерланди, вже висловили зацікавленість у ньому. Дорожнє управління Швейцарії готове поділитися технологією. На неї не зареєстровано жодного патенту і не планується подавати заявку, оскільки "ведення прибуткового бізнесу не є завданням федеральної компанії".

Нагадаємо, вчені створили дивовижний матеріал, який може вловлювати світло та розщеплювати воду. Новий матеріал є найтоншим сусальним золотом у світі, яке отримало унікальні властивості завдяки товщині в один атом.

Читайте також: