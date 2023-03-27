"Інопланетні сили вкотре вирішили поборотися на боці України": Черник - про "бавовну" у Тульській області РФ

Військовий експерт Петро Черник прокоментував "бавовну" у Тульській області РФ та вважає, що "рефлексія так званої "СВО" уже прийшла на територію Росії".

Про це він сказав в ефірі телемарафону у понеділок, 27 березня.

"Моя особиста думка — якісь інопланетні сили вкотре вирішили поборотися на боці України і там відбулася чергова бавовна. Я вношу таку гуморинку, тому що дійсно, все, що відбувається на їхній території, об’єктивно має перебувати у абсолютній інформаційній тиші. Противник розбирає кожне наше аналітичне слово. Кілька тижнів тому мої власні аналізи у частині бойової операції по Криму були розглянуті на майданчику у Скабєєвої. Вони, звичайно, там все перекрутили та оббрехали, але це є ознакою того, наскільки ми для них цікаві. Найцікавіший і найправильніший висновок з цього бавовнування — те, що рефлексія так званої СВО повернулася і прийшла на їхню територію. І це неймовірно добре. Чим більше такого бавовнування буде, тим краще. Хай вони також відчувають дотик цієї мерзенної і поганої війни", - сказав він.

Нагадаємо, що 26 березня в одному з міст Тульської області РФ пролунав потужний вибух, унаслідок чого є руйнування і поранені. Причиною інциденту росіяни називають український дрон "Камікадзе", а в Мережі вже навіть з’явилося відео, на якому вони роздивляються уламки цього дрона.

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