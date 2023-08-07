Іноземна інтервенція до Нігеру та загибель екснардепа: головні новини ночі 7 серпня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 7 серпня 2023 року:
- Диктатор КНДР віддав наказ збільшити виробництво зброї Читати далі –>
- У Кремлі розповіли, скільки Путін набере голосів на майбутніх "виборах" Читати далі –>
- На війні загинув колишній народний депутат Читати далі –>
- Китай вдруге запросив голову дипломатії ЄС Борреля з візитом до Пекіну Читати далі –>
- У Нігері заколотники закрили повітряний простір та готуються до іноземної інтервенції Читати далі –>
Читайте також:
- Загарбники на окупованих територіях будуть навчати дітей фальсифікувати вибори — ЦНС
- "Як Путін": у ЦАР відбувся референдум за обнулення повноважень президента
- Американські ЗМІ назвали суму допомоги, яку США надали Україні з початку повномасштабної війни