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Іноземна інтервенція до Нігеру та загибель екснардепа: головні новини ночі 7 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
652
Час на прочитання
1 хв
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Іноземна інтервенція до Нігеру та загибель екснардепа: головні новини ночі 7 серпня 2023 року

Військовий переворот у Нігері / Фото: reuters.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 7 серпня 2023 року:

  • Диктатор КНДР віддав наказ збільшити виробництво зброї Читати далі –> 
  • У Кремлі розповіли, скільки Путін набере голосів на майбутніх "виборах" Читати далі –> 
  • На війні загинув колишній народний депутат Читати далі –> 
  • Китай вдруге запросив голову дипломатії ЄС Борреля з візитом до Пекіну Читати далі –> 
  • У Нігері заколотники закрили повітряний простір та готуються до іноземної інтервенції Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
652
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