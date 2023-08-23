Інсценування, помста Путіна чи випадковість: що кажуть західні експерти про ймовірну загибель Пригожина

Західні експерти активно коментують ймовірну загибель очільника терористичної ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина. Там вважають, що до його ймовірної ліквідації причетний диктатор Путін, який так і не зміг пробачити повстання проти путінського режиму. Дехто припускає, що інцидент з падінням літака міг бути інсценуванням.

Про це пишуть Sky News.

Професор Девід Льюїс, експерт з глобальної політики з Університету Ексетера вважає, що збиття літака є чимось новим для Росії, проте цілком вписується у діяльність режиму Путіна.

"Збиття літака є незвичним навіть для Росії, але воно вписується в стиль Путіна, який має справу зі своїми опонентами за допомогою символічних форм помсти навіть через деякий час після події. Але це матиме політичні наслідки. Смерть Пригожина розлютить багатьох з солдатів "Вагнера", - вважає Девід Льюїс.

Філіп Шорт, журналіст і автор книги "Путін: його життя і часи" наголосив, що ймовірна смерть Пригожина для нього не новина. Він поіронізував, що принаймні терорист не випав з балкона.

"Чи наказав Путін? Можливо. Але, швидше за все, він просто дав зрозуміти, що Пригожин більше не перебуває під його захистом. І не забуваймо, що, хоч це і малоймовірно, не можна виключати випадкову авіакатастрофу. Я не даю цьому найвищу ймовірність, але іноді найнеймовірніше пояснення виявляється правильним", - сказав він.

Доктор Алан Мендоза, засновник і виконавчий директор Товариства Генрі Джексона, каже, що він теж не здивований цією новиною.

"Пригожин спричинив найбільший шок за час правління Путіна, очоливши заколот проти вищого військового керівництва Росії. Путіну потрібно відновити свою владу. Ті, хто їде з Пригожиним, будуть його соратниками, а не нейтралами - їх усунення насправді допомагає Путіну, оскільки зменшує кількість його ворогів. Коротше кажучи, це була занадто гарна можливість для Путіна, щоб нею не скористатися", - вважає він.

Військовий аналітик Шон Белл вважає, що смерть Пригожина могла бути інсценуванням, що терорист міг спокійно жити у "тіні".

"Можливо, це була сфабрикована історія, щоб Пригожин тихо вислизнув і жив десь у вигнанні, під перукою і з певним ступенем приватності", - сказав Шон Белл.

Нагадаємо, в РФ розбився літак, який міг належати Пригожину. Згодом у Росавіації заявили, що терорист Євгеній Пригожин був у списку пасажирів літака, який впав у Тверській області.

Читайте також: