"Іншого нам просто не дано": Лукашенко заявив, що боротиметься за незалежність Білорусі

"Іншого нам просто не дано": Лукашенко заявив, що боротиметься за незалежність Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що боротиметься за незалежність його країни так, як це робили "героїчні предки".

"Бульбофюрер" наголосив, що "іншого нам просто не дано".

Про це пише білоруське державне видання БелТА, посилаючись на заяву Лукашенка з нагоди Дня незалежності Білорусі.

"Щороку 3 липня ми наголошуємо: незалежність – найбільше надбання будь-якого народу, в тому числі й білоруського. І ми її берегтимемо, будемо за неї боротися так, як це робили наші героїчні предки. Іншого нам просто не дано" , - сказав він.

Звичайно, Лукашенко не міг не згадати Україну, на яку напала Росія, зокрема й з території Білорусі.

"Південніше Білорусі, на жаль, неспокійно. На заході та півночі нашої Білорусі нарощується угруповання військ НАТО. Нам необхідно захистити свою країну і свій народ", - заявив фейковий президент.

Як повідомляли раніше, Лукашенко пригрозив світові, але запевнив, що в Білорусі поки немає ядерних складів. Лукашенко вкотре заявив, що "Білорусь та Росія ще не відповідали дзеркально" на тренування західної авіації щодо застосування ядерної зброї.

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