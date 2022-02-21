"Іншого шляху немає": Лавров підтримав визнання так званих "ЛДНР" і звинуватив Україну у "геноциді"

"Іншого шляху немає": Лавров підтримав визнання так званих "ЛДНР" і звинуватив Україну у "геноциді"

Лавров вчергове висловив пропагандистські тези РФ про начебто переслідування російськомовних в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на засіданні Ради безпеки РФ запевнив Путіна, що підтримує офіційне визнання Кремлем псевдореспублік на Донбасі — так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це заявив голова МЗС Росії Сергій Лавров на засіданні Ради безпеки.

Лавров говорячи про війну на Донбасі назвав Україну "єдиною у світі стороною, яка відмовляється говорити з іншою стороною при повній підтримці Заходу".

"Але я бачу в цьому ще такий аспект, як геноцид. Геноцид пов'язаний з історією створення Косово без будь-якого референдуму. І те, що намагаються підтримати "неонацистський бандерівський режим" на Сході України і в Києві", — зазначиа міністр закордонних справ країни-агресорки.

Лавров звинуватив українську владу в атаці на "слов'янство", православ'я і "все російське". Він переконує, що в Україні начбто масово забороняють російську мову: у школах, інститутах і повсякденному житті.

"(Визнаючи "ЛДНР". — Ред.) ми пошлемо потужний сигнал "русскому міру". Я не бачу іншого шляху (крім визнання "ЛДНР". — Ред.)", — сказав очільник російського МЗС.

Нагадаємо, ЗМІ виявили, що засідання Радбезу РФ показали в запису.

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