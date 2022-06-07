Іншу допомогу ми не отримаємо: Данілов розповів за, що Україна має бути вдячна Угорщині

Іншу допомогу ми не отримаємо: Данілов розповів за, що Україна має бути вдячна Угорщині

Угорщина - це такий собі партнер для України.

Проте українці вдячні цій країні лише за те, що вона приймає наших біженців.

Про це 7 червня в етері телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"Про Угорщину, я від своїх слів не відмовлятимусь (про те, що Угорщина знала про напад Росії на Україну - ред.). І всі події підтверджують лише те, що Угорщина - такий собі партнер. Але те, що вони приймають наших людей, за це ми маємо бути їм вдячними. Бо іншу допомогу від Угорщини ми навряд отримаємо. Я сьогодні зустрічався з віцеспікером парламенту Естонії. Ми довго розмовляли стосовно майбутнього Європи. Є різні думки з цього приводу. Наші друзі - це країни Балтії, Польща, Чехія, Велика Британія та інші країни. А є країни, які спостерігають за нашими проблемами", - сказав Данілов.

Нагадаємо, у травні Данілов заявив, що Росія попереджала Угорщину про війну в Україні.

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