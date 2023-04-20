"Інтереси моєї країни понад усе": очільник МЗС Туреччини про запровадження санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пояснив, чому його країна утримується від введення антиросійських санкцій. За його словами, Анкара буде послуговуватись лише національними інтересами.

Про це Чавушоглу заявив під час відкриття нового приміщення сільськогосподарської палати в місті Аланія, пише DHA.

"Ми є однією із п’яти найсильніших країн НАТО в кожному питанні, але я повинен ставити інтереси моєї нації і моєї країни понад усе. От ви наклали санкції на Росію, а як жителі Аланії будуть продавати свою продукцію?", – заявив він.

Так Чавушоглу прокоментував твердження деяких політиків про те, що Туреччина як член Північноатлантичного Альянсу має приєднатись до санкцій проти Росії.

Голова МЗС підкреслив, що Туреччина виконуватиме санкції, запроваджені в межах ООН.

"Але якщо я буду виконувати санкції, які кожен накладає на когось виправдано чи невиправдано на свою голову, якщо я відмовлюся від своєї принципової політики на користь когось, я ризикую інтересами моєї країни", – додав він.

Мевлют Чавушоглу також підняв питання щодо російських туристів.

"Чи приїдуть туристи до Туреччини в такій ситуації? Ми не поступаємося своїми принципами заради того, щоб привабити туристів і продати товари", –заявив Чавушоглу.

Водночас очільник МЗС нагадав, що війну Росії проти України Туреччина так і називає, а також виконує положення конвенції Монтрьо про режим судноплавства в Чорному морі та підтримує територіальну цілісність України.

"Ми підтримуємо Україну і не визнаємо незаконну анексію Криму. Хіба це не принципова позиція?" – завершив він.

Нагадаємо, у Туреччині 27 квітня має відбутися відкриття атомної електростанції "Аккую". Очкували і президента РФ Володимира Путіна. Втім, диктатор відмовився покинути Росію.

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