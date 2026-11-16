Інтернет зникне, а банківські рахунки обнуляться: що стоїть "пророцтвом" про глобальний колапс 17 листопада

Хакери, кібератака / © Pexels

Реклама

Дату «кінця» інтернету конспірологи призначили на 17 листопада 2026 року — вже завтра, проте прямих доказів такого сценарію немає. Реальна «глобальна подія» цього дня — лише тест американської системи екстреного оповіщення, під час якої перервуть теле- й радіоефір.

Про це пише IFLScience.

Реклама

Автори страшилки обіцяють значно похмуріший сценарій, ніж перерване мовлення. За їхніми непідтвердженими твердженнями, кібератака із застосуванням штучного інтелекту нібито залишить світ без інтернету або електрики. В окремих версіях до цього додають «обнулення» банківських рахунків і вимкнення мережі на три місяці, яке начебто обвалить світову торгівлю та інфраструктуру.

Реклама

IFLScience припускає, що конкретна дата могла з’явитися через хибне тлумачення реальної події. На 17 листопада Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA) спільно з Федеральною комісією зі зв’язку (FCC) справді запланувало загальнонаціональний тест Системи екстреного оповіщення — EAS.

За офіційним документом, тест почнеться о 14:20 за східним часом США. Якщо обставини вимагатимуть перенесення, його проведуть 3 грудня.

Під час переривання теле- й радіопрограм глядачі та слухачі отримають звукове й текстове повідомлення англійською та іспанською мовами. У ньому прямо пояснять, що відбувається, а завершать словами: «Це лише тест. Від громадськості не вимагається жодних дій».

Смартфони й комп’ютери ця перевірка, за поясненням IFLScience, зачепити не має. Центр протидії дезінформації також відкинув зв’язок між тестом і погрозами залишити людей без зв’язку та грошей.

Реклама

«Йдеться лише про тестове повідомлення на радіо й телебаченні. Відключення інтернету чи обмеження доступу до банківських рахунків не передбачені», — наголосили в там.

Як рекомендації про запаси перетворили на «доказ» катастрофи

ЦПД ще 9 листопада спростував чутку про «обнулення» рахунків і вимкнення інтернету на три місяці. У Центрі пояснили, що автори дописів спиралися на чутки й неперевірені дані, а до них прив’язали американський тест оповіщення.

Для переконливості поширювачі використали й реальні рекомендації урядів різних країн щодо запасів на випадок надзвичайних ситуацій. За поясненням ЦПД, ці поради не пов’язані з 17 листопада й не містять попереджень про кібератаку. Саме на них автори панічних повідомлень посилалися, закликаючи людей запасатися продуктами, водою та готівкою.

Новини партнерів

Новини партнерів