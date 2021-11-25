Інтерпол очолив представник ОАЕ: його звинувачують у тортурах політв'язнів

Проти нового голови Інтерполу подали кримінальні скарги у п'яти країнах Європи.

Новим очільником Інтерполу став генерал-майор Ахмед Нассер Аль-Раїсі з Об'єднаних Арабських Еміратів. Але його кандидатура зазнала критики. Аль-Раїсі звинувачують у тортурах ув'язнених та інших порушеннях прав людини.

Про це пише The Guardian.

Генеральний інспектор МЗС ОАЕ Раїсі очолюватиме організацію протягом чотирьох років. Він змінив на цій посаді Кім Чон Яна з Південної Кореї.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI United Arab Emirates буде бути введений до члена President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021

Аль-Раїсі пов'язують із тортурами високопосадовців у Арабських Еміратах. Зокрема, британського вченого Майкла Хеджеса, якого у 2018 році звинуватили у шпигунстві та засудили до довічного ув'язнення. Пізніше Хеджеса помилували.

"Це сумний день для міжнародного правосуддя. Я не знаю, як члени Інтерполу, які голосували за Раїсі, не соромляться зробленого", — заявив Хеджес, назвавши це рішення "ганьбою".

Проти нового глави Інтерполу подали кримінальні скарги у п'яти країнах Європи.

"Ці вибори є початком небезпечної ери, коли авторитарні режими тепер можуть диктувати свою волю міжнародній поліції", — сказав Саїд Ахмед Альвадаї, директор Бахрейнського інституту прав та демократії. "Ніхто не застрахований від зловживань Інтерполом авторитарними режимами".

Правозахисники всього світу попереджають, що бази Інтерполу у своїх цілях використовують багато авторитарних країн, наприклад, Росія, Китай та Туреччина.

У виданні зазначають, що ОАЕ були щедрим спонсором Інтерполу, пожертвувавши 54 мільйони доларів США у 2017 році. Це майже еквівалентно необхідним вкладам усіх 195 країн-членів організації, які становили 68 мільйонів доларів у 2020 році.

Нагадаємо, що СБУ викрила банду, яка під виглядом "працівників Інтерполу" ввозила до України "нелегалів" та фальшиві гроші.

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