Інтерв’ю американського пропагандиста Карлсона з Путіним: реакція західних журналістів

Американські та європейські журналісти обурилися цинічним твердженням Карлсона, що досі ніхто не хотів почути путінську версію причини вторгнення до України.

Після того, як колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон, який неодноразово ставив під сумнів підтримку України, приїхав до Москви і заявив, що візьме інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна, з’явилася реакція представників західних ЗМІ.

Про це повідомляє видання Politico.

Американські та європейські журналісти обурилися цинічним твердженням Карлсона, що досі ніхто не хотів почути путінську версію причини вторгнення до України.

“Багато журналістів взяли інтерв’ю у Путіна, який також часто виступає з промовами, які широко висвітлюють. Інтерв’ю Карлсона відрізняється тим, що він не журналіст, він пропагандист, який в своїй історії допомагав автократам приховувати корупцію”, – написала Енн Епплбаум, американська журналістка та історик, в мережі X (раніше Twitter).

Хоча Карлсон дійсно став першим американцем, який взяв інтерв’ю у Путіна від початку повномасштабного вторгнення в Україну майже два роки тому, журналісти великих ЗМІ в Сполучених Штатах і Європі поспішили відзначили, що неодноразово пропонували Кремлю це зробити.

“Невже Такер справді думає, що ми, журналісти, не намагаємося брати інтерв’ю у президента Путіна щодня з моменту його повномасштабного вторгнення в Україну? Це абсурд — ми продовжуватимемо просити про інтерв’ю, як і багато років до цього”, - заявила Крістіан Аманпур, головна міжнародна ведуча CNN.

Редактор російського відділу BBC Стів Розенберг написав, що BBC "за останні 18 місяців подала кілька запитів до Кремля", але завжди у відповідь була відмова.

"Бідний, бідний Володимир Путін, Досі ніхто на Заході не мав нагоди почути, як він пояснює всі чудові причини, чому він повинен був вторгнутися в Україну", — іронічно написав головний кореспондент Wall Street Journal із закордонних справ Ярослав Трофімов, згадавши промову господаря Кремля у день вторгнення 24 лютого 2022 року.

"Він [Такер Карлсон] каже, що бере інтерв’ю у Путіна, тому що свобода слова є правом американців від народження", — написала кореспондент ВВС у Східній Європі Сара Рейнсфорд, яку вигнали з Росії у 2021 році після того, як її оголосили загрозою національній безпеці. "Чи знає він, що Путін вважав злочином говорити правду про війну Росії проти України? Що незалежні російські журналісти втекли, щоб уникнути в’язниці?" - риторично запитує вона.

Карлсон, якого вигнали з телеканалу Fox минулого року, сказав, що інтерв’ю буде опубліковано “невідредагованим” на його особистому веб-сайті.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у середу, 7 лютого, підтвердив, що інтерв'ю вже відбулося, але не повідомив, коли воно вийде в ефір.

Пєсков також підтвердив, що Кремль отримав численні запити на інтерв'ю від західних журналістів. Але Москва вважає всі ці ЗМІ упередженими та односторонніми. Карлсона вибрали через його “іншу позицію”.

Нагадаємо, напередодні скандально відомий колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон заявив, що візьме інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна, тому що раніше ніхто не вислухав його думку про причини вторгнення до України.

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