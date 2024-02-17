Інтерв’ю Путіна Карлсону записували двічі: чи справжній господар Кремля був у кадрі — експерт

Перший варіант інтерв’ю було записано у притаманній Такеру Карлсону вільній манері, але двійник Путіна кілька разів "проколовся".

Політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна скандальному американському екстелеведучому Такеру Карлсону записували двічі. При цьому американець спілкувався з двійником.

Таку думку експерт висловив в коментарі на YouTube-каналі УНІАН.

За словами Соловея, перший варіант інтерв’ю було записано у притаманній Такеру Карлсону вільній манері, але двійник Путіна кілька разів "проколовся" - наговорив зайвого та жорстко “спалився”. Тоді куратори цього інтерв'ю, щоб не ганьбити Кремль на весь світ, поставили вимогу переписати розмову.

"Інтерв'ю записали вдруге в більш стриманій і нудній манері", - сказав Соловей.

Аналітик зазначив, що з точки зору піару господаря Кремля так інтерв'ю не можна було вести, але в його організаторів іншого виходу не було.

“Двійник не дуже добре мислить, міг просто завчити. Було зрозуміло, що він завчив історичний екскурс і повинен був його повністю проказати, інакше б він збився. Так буває зі старанними, але тупими учнями – вони щось заучують, але якщо зупинити питанням - все, хана... Так було і з Євгеном Васильовичем – це ім'я та по батькові двійника Путіна, який старанно, але не завжди вдало грає роль президента", - сказав Соловій.

Він підкреслив, що його припущення підтверджує реакція Карлсона на питання про те, чи впевнений він, що спілкувався саме з Путіним. Як зазначає аналітик, інтерв’юер відмовився від будь-яких коментарів на цю тему.

Нагадаємо, російський диктатор Путін під час свого інтерв'ю американському провокатору хакеру Карлсон майже півгодини розповідав вигадану "історію України".

Читайте також: